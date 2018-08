Viikonloppuna luvassa ukkosta ja sadekuuroja

Sadealue väistyy hitaasti koilliseen ja lännestä virtaa viileämpää ilmaa.

Viikonloppuna on luvassa sateista ja viilenevää säätä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsiosassa on luvassa monin paikoin sadekuuroja ja sää on pilvinen. Aamupäivällä sää muuttuu lännestä alkaen verraten selkeäksi ja poutaiseksi. Yöllä tai aamulla esiintyy jokunen sade- tai ukkoskuuro länsi- ja lounaisrannikon tuntumassa. Päivän ylin lämpötila voi nousta 22 asteeseen.

Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on pilvinen. Monin paikoin esiintyy sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Sade voi olla paikoin runsasta idässä. Päivällä sää selkenee, mutta vielä yöllä itärajan tuntumassa, Kainuussa ja Koillismaalla esiintyy sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta.

Myös Lapissa sää on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Paikoin esiintyy myös ukkosta. Päivällä on luvassa lännestä alkaen vähitellen selkeämpää säätä ja vain yksittäisiä sadekuuroja. Yöllä sää on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta.