Viikonloppuna luvassa hellettä ja syksyn tuntua

Lapissa tuntureille voi sataa viikonlopun aikana jo lumivaippa.

Viikonloppuna Etelä-Suomeen on luvassa vielä helteitä, kun taas Lapissa sää on jo lähellä termistä syksyä, Forecan ennuste kertoo. Pohjoisimmassa Lapissa tuntureille voi olla odotettavissa lumisadetta sunnuntaina ja maanantaina.

Helleraja, eli 25 astetta ylittyy Etelä-Suomessa viikonlopun molempina päivinä. Sunnuntaina hellerajan yli tosin kivutaan vain kapealla vyöhykkeellä Salpausselän eteläpuolella. Lapissa lämpötilat ovat alhaisempia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän ylin lämpötila on lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22–27 astetta. Luvassa on heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Sunnuntaina taas pohjoisen ja lännen välistä tuulta.

Pohjois-Lappia lukuun ottamatta sää on Lapissa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lappiin on odotettavissa pilvisempää säätä ja sadettakin saattaa olla luvassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee lauantaina 17–23 ja sunnuntaina 10–17 asteen välillä. Luvassa on lähinnä kohtalaista länsituulta.

Myös ensi viikon säätila tulee Forecan mukaan olemaan kaksijakoinen. Pohjois-Lapissa lämpötilat tulevat olemaan jopa syksyisiä, kun samaan aikaan etelässä on ensi viikollakin ylletään jälleen jopa hellelukemiin.