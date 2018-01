Viikonloppu vaihtuu etelässä lauhassa säässä

Jalankulkutiet voivat olla paikoitellen erittäin liukkaita.

Lounainen ilmavirtaus on tuonut lauhaa ilmaa Suomeen, minkä vuoksi lämpötila on laajalti plussan puolella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonloppu vaihtuu Etelä-Suomessa lauhassa säässä. Maan keskivaiheilla tulee vähäisiä vesi- tai lumikuuroja ja Lapissa pakkanen kiristyy vähitellen.

Sunnuntaina etelässä ja koillisessa voi sataa lunta. Jalankulkutiet voivat olla paikoitellen erittäin liukkaita.

Lämpötila on lauantai-iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa -1:n ja +3:n välillä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Suomessa pakkanen on lauantaina kireimmillään -20 asteessa.

Sään lauhtuminen ja voimakas tuuli ovat hankaloittaneet tykkylumitilannetta Kainuussa, Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa.

– Tilanne on sikäli veitsen terällä, että pienetkin lisäsateet tai voimakas tuuli voivat kaataa lisää puita ja aiheuttaa edelleen myös sähkökatkoja, meteorologi Antti Kokko toteaa.