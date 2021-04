Viiden kärki: Näitä autoja kannattaa ostaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaksi automerkkiä on korjaamoiden mukaan ylitse muiden.

Ruotsalaislehti Aftonbladet listaa viisi autokorjaamoiden suosittelemaa automerkkiä, jotka käytettyä autoa etsivän kannattaa painaa mieleen. Arvio perustuu ruotsalaiskorjaamoiden haastatteluihin siitä, millaiset autot todennäköisimmin päätyvät korjaamoille ja mitkä autot välttävät tiheän korjauskierteen.

Korjaamoiden mukaan autokaupoilla kannattaa sijoittaa autoon, joita on myyty suurissa erissä. Auton valinnassa kahdesta autosta kannattaa korjaajien mukaan valita lähes aina yksinkertaisempi malli, jossa on vähemmän hajoavia osia.

Volkswagen

Volkswagenien omistajat ovat lähtökohtaisesti tyytyväisimpiä asiakkaita, kerrotaan ruotsalaisesta GPS Autoservice -autokorjaamosta. Erityisen suosittuja ja vähävikaisia ovat dieselkäyttöiset autot, joissa on manuaalivaihteisto.

– Volkswagenit ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä autoja, jos vältät malleja, joissa on ollut ongelmia. Volkswagenit harvoin hajoavat, ja dieselmallit ovat parhaita, eräästä korjaamosta arvioidaan.

Volvo

Volvo on yksi autokorjaamoiden ehdottomista suosituksista. Volvojen etuna pidetään sitä, että autot on suunniteltu kestämään erityisesti pohjoisia sääolosuhteita. Volvot kestävät muun muassa teiden suolausta keskimäärin paremmin kuin esimerkiksi ranskalaiset autot.

Korjaamot suosittelevat erityisesti vanhalla viisisylinteerimoottorilla varustettuja Volvoja. Viisisylinteristä D3-moottoria kannattaa kuitenkin välttää ja sijoittaa sen sijaan D4 ja d5 -moottoreilla varustettuihin malleihin.

Kia ja Toyota

Autokorjaamoilla on kaksi merkkiä, joita harvemmin tuodaan korjaamoihin korjattavaksi. Nämä merkit ovat Kia ja Toyota. Samat merkit komeilevat myös useiden autojen luotettavuutta ja kestävyyttä mittaavien tilastojen kärjessä.

– Viime vuosina on ollut havaittavissa, että Kia on siirtynyt tässä kärkikastiin. Toyotan on aina tiedetty olevan virheetön. Nämä ovat suhteellisen yksinkertaisesti suunniteltuja autoja, joissa ei ole paljon monimutkaisia ​​ominaisuuksia, jotka voivat rikkoutua, eräältä korjaamolta sanotaan.

– Toyota on todellinen ikuisuuspeli. Se vain kulkee ja kulkee. On harvinaista, että autot tarvitsevat muuta kuin huoltoa ja kuluvien osien vaihtamista. En ymmärrä, kuinka ne voivat olla niin hyviä, toiselta korjaamolta kommentoidaan.

Saab

Autokorjaamoiden mukaan konkurssiin joutuneen automerkin autoja vältellään turhaan. Varaosia on edelleen hyvin saatavilla, ja ne ovat todellisuudessa mainettaan parempia.

Erityisesti Saab 9-3 ja 9-5 -mallien moottoreiden kerrotaan olevan kestäviä ja hyviä.

