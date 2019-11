Virtuaalivaluutan tarjoajia rekisteröitiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain lain vaatimukset täyttävät virtuaalivaluutan tarjoajat voivat toimia Suomessa.

Finanssivalvonta on myöntänyt rekisteröinnin virtuaalivaluutan tarjoajille LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy ja Tesseract Group Oy. Rekisteröinti ja valvonta tuovat alan toimijat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin.

Marraskuun alusta alkaen vain lain asettamat vaatimukset täyttävät virtuaalivaluutan tarjoajat voivat harjoittaa toimintaansa Suomessa. Vaatimusten noudattaminen on varmistettu rekisteröintivelvoitteella, jonka lopputuloksena prosessin läpäisseet virtuaalivaluutan tarjoajat on lisätty Finanssivalvonnan rekisteriin.

Rekisteröitymisprosessi on vaatinut hakijoilta merkittäviä panostuksia muun muassa asiakkaan tuntemiseen ja toiminnan kirjalliseen dokumentaatioon.

– Tämä rahanpesusääntelyn näkökulmasta tapahtuva rekisteröinti on ensimmäinen askel virtuaalivaluutan tarjoajien sääntelyssä. Rekisteröinnistä ja nyt voimaan tulleesta sääntelystä huolimatta virtuaalivaluutat ovat monissa muissa suhteissa edelleen riskialttiita sijoituskohteita, toteaa johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen Fivasta.

Rekisteröintiprosessin yhteydessä Finanssivalvonta on selvittänyt, että hakijalla on käytössään riittävät menettelyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan, asiakasvarat on säilytetty ja suojattu riittävällä tavalla ja että hakijan johto ja avainhenkilöt täyttävät luotettavuuskriteerit.

Hakijat ovat toimittaneet Finanssivalvonnalle kirjallisia selvityksiä, joissa ne kuvaavat vaatimusten täyttymistä. Rekisteröinnin myöntämisen jälkeen vaatimusten täyttymistä seurataan muun muassa erilaisin selvityksin ja tarkastuksin.

Finanssivalvonta valvoo, että vain rekisteröidyt virtuaalivaluutan tarjoajat tarjoavat palveluja Suomessa. Uudet virtuaalivaluutan tarjoajat eivät voi aloittaa palvelujen tarjontaa Suomessa, ennen kuin niiden rekisteröitymishakemus on hyväksytty. Jos toimija ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, toiminta kielletään, ja kieltoa tehostetaan uhkasakolla.

Fivan mukiaan rekisteröinnistä huolimatta virtuaalivaluutat edelleen riskialttiita sijoituskohteita.

– Valvonta ja rekisteröinti ei vaikuta virtuaalivaluuttojen ominaispiirteisiin eikä virtuaalivaluuttasijoittamiseen liittyviin riskeihin. Riskeinä ovat muun muassa rajut ja äkilliset arvonvaihtelut, vaihtopaikkoihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin kohdistuvat tietoturvauhat sekä useiden virtuaalivaluuttojen luonne spekulatiivisina sijoituksina, Fiva toteaa.

– Virtuaalivaluuttoihin sijoittamista harkitsevien kannattaa tarkastaa, onko palveluntarjoaja jonkun kansallisen viranomaisen valvonnassa. Riskeihin on hyvä perehtyä huolella. Myös sopimusehdot on syytä lukea tarkasti, toteaa Heiskanen.