Vihreiltä vaatimus fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Emma Kari (vihr.) vaatii, että seuraavassa hallitusohjelmassa Suomi säätää fossiilisille polttoaineille laillisesti sitovat viimeiset käyttöpäivät.

Emma Karin mukaan ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää uskottavaa ja sitovaa aikataulua hiilen, turpeen, öljyn ja maakaasun käytön lopettamiselle.

– Puolueiden puheita päästöjen vähentämisen tärkeydestä on kuultu jo vuosia. Viimeistään nyt, polttavan kuuman kesän jälkeen, kaikille pitäisi olla selvää, että on tekojen aika. Pehmeät keinot eivät enää riitä. Fossiilienergiasta on päästävä eroon nopeasti, Kari sanoo tiedotteessaan.

Hän ehdottaa, että jo olemassa olevaa ilmastolakia vahvistetaan asettamalla päivämäärät, jonka jälkeen fossiilisten energialähteiden käyttö Suomessa on kiellettyä. Hänen suuntaa antavan aikataulunsa mukaan öljy lämmityskäytössä kiellettäisiin 2025, kivihiili ja turve 2029, maakaasu ja öljy 2035 sekä öljy lentoliikenteessä vuonna 2040.

– Tarvitsemme sitovaa lainsäädäntöä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi. Näin varmistetaan, että investoinnit fossiilisten polttoaineiden käyttöön loppuvat, eivätkä sijoittajat voi uskotella itselleen, että ehkä ilmastotoimet eivät koskekaan heitä, Kari sanoo.

Hän pitää huolestuttavana poliitikkojen löysiä ilmastopuheita ja vaatii puolueita välittömästi julkaisemaan sitoumuksensa fossiilienergiasta luopumisen aikataulusta.