”Vihreistäkin on tullut velkapuolue”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan Olavi Ala-Nissilän mukaan oppositiossa halutaan lisätä menoja ja pysäyttää uudistukset.

Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä toteaa valtiontalouden tasapainottumisen mahdollistavan pienituloisten huomioimisen ja välttämättömät kehitystoimet. Tästä huolimatta moni oppositiossa näyttää hänen mukaansa haluavan, että kintaat pitäisi pudottaa.

– Maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveyshallinnon uudistuksen kaatajat ja jarruttajat ovat liikkeellä. Kaataminen toisi heti kolmen miljardin aukon tuleville vuosille julkiseen talouteen. Työllisyyttä parantavien uudistusten ja toimien kaatajat kaatavat myös valtion ja kuntien taloutta, Olavi Ala-Nissilä kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Samat tahot esittävät hänen mukaansa samaan aikaan vielä miljardilisäyksiä julkisiin menoihin tulevalle vaalikaudelle.

– SDP on tässä etunenässä. Myös Vihreistä on tullut velkapuolue ja kestävä kehitys on enää harvoin eduskunnan keskustelussa heillä retoriikassaan mukana, Ala-Nissilä toteaa.

Hallituksen toimet kantavat hänen mukaansa nyt talouskasvua. Silti olisi tiedostettava, että suhdannehuipun taittumisesta on jo merkkejä.

– Oleellista nyt ei ole niinkään se, onko nyt alijäämä sata miljoonaa isompi tai pienempi. Juustohöylä ei siten ole toimiva työkalu. Oleellista on, voidaanko viedä suuria palveluja parantavia ja työllisyytta parantavia uudistuksia lävitse. Vain siten saadaan valtiontalouteen ja julkiseen talouteen tulevina vuosina miljardeja parempi tasapaino ja voidaan lopettaa velan kasvattaminen ikääntyvässä Suomessa.