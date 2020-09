Vihreistä esitys siirtymätuesta turkistarhauksesta luopuville

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Emma Kari vaatii turkistarhauksen kieltoa viiden vuoden määräajalla.

Sama kansanedustaja Emma Kari (vihr.) esittää siirtymätukea tarhaajille, jotka luopuvat turkistarhauksesta vapaaehtoisesti määräajan puitteissa. Siirtymätuki olisi esimerkiksi tukea uudelleenkouluttautumiseen tai uuden elinkeinon aloittamiseen.

– Jopa 70 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta, ja enemmistö hallituspuolueista kannattaa alan kieltämistä. Alan heikko kannattavuus on pudonnut koronan myötä entisestään. Nyt olisi tarhaajienkin kannalta hyvä ratkaisu luoda heille muita tulevaisuudennäkymiä siirtymätuen avulla, Kari sanoo tiedotteessaan.

Hän huomauttaa, että turkistarhaus on kielletty jo monessa muussa Euroopan maassa. Suomessa ala kärsii heikosta kannattavuudesta.

– Ihmiset tahtovat, että eläimiä kohdellaan hyvin, ja muotitalo toisensa perään on päättänyt luopua turkiksista. Eläimet eivät voi harjoittaa lajityypillistä käytöstään pienissä häkeissä. Kettu ei kuulu pieneen häkkiin, vaan luontoon. Nyt olisi oikea hetki tarjota tarhaajille tukea tarhauksen lopettamiseen ja uuden alun löytämiseen. On myös tarhaajien etu, että he eivät jää tyhjän päälle, Kari kuvailee.