Vihreille vaalitappio, näin Ruotsi äänesti eurovaaleissa

Ympäristöpuolueen meppipaikkojen määrä putosi neljästä kahteen.

Moderaatit, keskusta, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat vaalivoittajia Ruotsin europarlamenttivaaleissa. Kukin neljästä puolueesta saa parlamenttiin yhden lisäpaikan.

Eniten paikkojaan ruotsalaispuoleista menettää Ympäristöpuolue Vihreät, jonka paikkamäärä putosi neljästä kahteen. Myös liberaalit ja feministipuolue menettävät yhden paikan, feministipuolue ainoan paikkansa.

Feministipuolue kärsi rökäletappion, sillä puolueen kannatus putosi 4,6 prosenttiyksikköä vain 0,8 prosenttiin.

Suurin puolue Ruotsin eurovaaleissa on sosiaalidemokraatit 23,6 prosentin kannatuksellaan. Demareiden paikkamäärä pysyy ennallaan, mutta kannatus laski 0,8 prosenttiyksikköä. Seuraavaksi suurin on moderaatit (16,8 %), jonka kannatus nousi 3,2 prosenttiyksikköä. Kolmossijalla on ruotsidemokraatit (15,4 %), jonka kannatus nousi 5,7 prosenttiyksikköä.

Ruotsilla on EU-parlamentissa 20 meppipaikkaa. Äänestysprosentti Ruotsin eurovaaleissa oli tänä vuonna 53,3.

Näin kannatus jakautui puolueiden välillä (sulkeissa muutos suhteessa vuoden 2014 eurovaaleihin):

Sosiaalidemokraatit 23,6 (−0,8)

Moderaatit 16,8 (+3,2)

Ruotsidemokraatit 15,4 (+5,7)

Ympäristöpuolue 11,4 (−3,8)

Keskusta 10,8 (+4,3)

Kristillisdemokraatit 8,7 (+2,7)

Vasemmisto 6,7 (+0,4)

Liberaalit 4,1 (−5,8)

Feministipuolue 0,8 (−4,6)

Muut 1,7 (−1,3)