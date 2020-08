Vihreiden ryhmäjohtaja: Turpeen poltto ajettava alas nopeasti

Jenni Pitko vaatii, että hallitus kiristää merkittävästi tavoitettaan turpeen energiakäytön lopettamiseksi.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko vaatii, että turpeen suhteellista veroetua pienennetään hallituksen budjettiriihessä.

– Budjettiriihessä on sovittava turpeen suhteellisen veroedun pienentämisestä tai tuen poistamisesta kokonaan. Nykyisellään turpeen alhainen verokanta antaa sille jopa 172 miljoonan euron vuosittaisen veroedun, vaikka turpeen päästöt ovat kivihiilen luokkaa, Jenni Pitko sanoo tiedotteessa.

Pitkon mukaan yhtenä keinona on harkittava myös turpeen energiakäytön kieltävää lakia, jotta energiaturvetuotanto saadaan ajettua alas. Vastaava lainsäädäntö on jo olemassa kivihiilelle.

– Me vihreät lähdimme hieman yli vuosi sitten hallitukseen rakentamaan sellaista Suomea, jossa sekä ihmisen että luonnon on hyvä olla. Se tarkoittaa sitä, että hallitus ottaa tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnan. Yksi merkittävä keino pudottaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjä on turpeen polton alasajo. Se on tehtävä mahdollisimman nopeasti, Jenni Pitko sanoo tiedotteessa.

Turpeen energiakäyttö kiellettävä kokonaan

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Pitkon mukaan hallituksen ei tule tyytyä vain puolittamiseen, vaan hallituksen on tähdättävä koko turpeen energiakäytön hallittuun alasajoon.

– Turvetuotanto aiheuttaa noin 12 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta kattaa energian kokonaiskulutuksesta vain viisi prosenttia. Ilmaston lämpenemisen lisäksi turve tuhoaa suoluontoa ja samentaa vesistöjä. Turpeen energiakäytön jatkamiselle ei ole yhtään hyvää perustetta, Pitko luettelee.

Vihreiden ryhmäjohtajan mukaan elantonsa turpeen tuottamisesta saaneita ei kuitenkaan saa jättää yksin.

– Siksi tuottajia on tuettava uuteen elinkeinoon siirtymisessä muun muassa uudelleen koulutuksella ja investointituilla. Monille uusi elinkeino voi löytyä esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannosta. Suomen on mahdollista saada tukea energiaturvetuotannon lopettamiseen myös EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, Pitko toteaa.