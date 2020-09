Vihreiden puoluekokouksessa esitetään kannabiksen sallimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aloitetta on määrä käsitellä puoluekokouksessa sunnuntaina.

Vihreiden puoluekokouksessa käsitellään tänä viikonloppuna aloitetta, jonka mukaan kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti valvotuissa ja luvanvaraisissa liikkeissä tulisi sallia. Aloitteen ovat tehneet Vihreät nuoret yhdessä Brysselin Vihreiden kanssa.

− Kannabiksen kieltolaki aiheuttaa itsessään enemmän ongelmia kuin mitä sen olisi tarkoitus ratkaista. Päihdepolitiikan painopiste on siirrettävä haittojen vähentämiseen. Suomen nykyisellä päihdepolitiikalla on syrjäyttäviä vaikutuksia, etenkin nuoria kohtaan. Kannabiksen laillistamisen ensisijaisena tavoitteena on minimoida laittomasta ja sääntelemättömästä käytöstä johtuvat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen aloitetta koskevassa tiedotteessa.

Vihreiden puheenjohtajan ja sisäministeri Maria Ohisalon johtaman puoluehallituksen päätösesityksessä todetaan, että Suomessa tulee tehdä nykyisen kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista selvitys, jossa tarkasteluun otetaan myös muissa maissa laillistamisesta saadut kokemukset.

Päätösesityksessä todetaan, että vihreät tavoittelee ensi askelina kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista.

Aloitetta on määrä käsitellä puoluekokouksessa sunnuntaina.