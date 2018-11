”Vihreiden perustulomalli perustuu veronkorotuksiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden malli leikkaisi työntekijöiden ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien tulotasoa.

Vihreiden entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara on ottanut kantaa perustulokeskusteluun. Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz väittelivät eilen kiivaasti A-studiossa siitä, onko vihreiden perustulomalli kustannusneutraali vai ei.

– Vihreiden malli on kustannusneutraali. Se on jo laskettu eduskunnan tietopalvelussa. Kokeilussa oleva perustulo sen sijaan on yli kymmenen miljardia pakkasella, Osmo Soininvaara kirjoittaa Twitterissä.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta vastaa napakasti Soininvaaralle ja kumoaa väitteet kustannusneutraalista maalista.

– Vihreiden malli perustuu veronkorotuksiin. Sitä kautta kokonaisuus on neutraali julkisen talouden kannalta, mutta kustannukset nousevat eli ei kustannusneutraali. Se myös leikkaisi työntekijöiden ja ansiosidonnaista vanhempainrahaa- tai työttömyysturvaa saavien tulotasoa selvästi, Ilkka Kaukoranta kirjoittaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari toteaa, että vihreille kustannusneutraalisuus näyttää tarkoittavan veronkorotuksia, joilla lisämenot katetaan.

