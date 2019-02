Vihreiden Pekka Haavisto: Suomen arvopohja on kirkastettava

Vihreiden puheenjohtaja esitteli vaaliohjelman linjauksia puoluevaltuustolle.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston mukaan kevään eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit. Haavisto esitteli lauantaina vihreiden vaaliohjelman keskeisiä linjauksia puoluekokoukselle.

– Tarvitsemme reilun muutoksen ohjelman, jolla luodaan päästötön Suomi ja varmistetaan, että muutos on myös sosiaalisesti oikeudenmukainen, Haavisto sanoi puheessaan.

Haavisto vaati puheessaan myös ”kunnianpalautusta koulutukselle”.

– Meidän on jälleen kirkastettava Suomen arvopohja. Koulutus ei ole kuluerä. Koulutus on sijoitus lastemme ja maamme tulevaisuuteen. Se on ylisukupolvisen hyvinvointivaltion lupauksen vaalimista. Meidän on jatkossakin annettava jokaiselle mahdollisuus saavuttaa unelmansa. Suomalainen koulutus tarvitsee kunnianpalautuksen ja oman koulutusmiljardinsa.

Haavisto määritteli puolueensa tavoitteeksi ”rakentaa yhteistä Suomea eikä vain harvojen Suomea”.

– Me emme halua sellaista Suomea, joka kuuluu vain tietyn näköisille, tietyn värisille, tietyt edellytykset täyttäville. Vihreiden Suomi on yhteinen Suomi. Se on hyvä koti jokaiselle. Yhteinen maa niin naisille, miehille kuin muille sukupuolille, täällä syntyneille ja muualta muuttaneille, nuorille ja vanhoille, vähemmistöille ja enemmistöille. Me haluamme kutsua kaikki suomalaiset työhön yhteisen ja kestävän Suomen rakentamiseksi, Haavisto sanoi.