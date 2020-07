Vihreiden mukaan valtion tuella on levitetty harhaisia väitteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat vaativat selvitystä metsäkampanjan rahoituksesta.

Vihreiden kansanedustajat Jenni Pitko ja Satu Hassi kertovat olevansa huolissaan valtion rahoittaman Metsien Suomi -kampanjan viestinnän todenmukaisuudesta.

Heidän mukaansa näkyvä kampanja on esitellyt ”harhaanjohtavaa ja osittain virheellistä tietoa suomalaisesta metsätaloudesta.”

– Kampanjan keskeinen viesti on suomalaisen metsätalouden kestävyys. Vaikka kampanja kertoo perustuvansa faktoihin, osoittavat tutkimukset kuitenkin selvästi, että suomalainen metsätalous ei ole ympäristön kannalta kestävää. On valitettavaa, että valtion tukema kampanja on päättänyt levittää disinformaatiota suomalaisesta metsätaloudesta, Jenni Pitko sanoo.

Kansanedustajat ovat jättäneet valtion tuesta kirjallisen kysymyksen. Kampanja sai maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen ja Suomen Metsäkeskuksen kautta noin 380 000 euroa.

Kampanjan yhdessä mainoksessa sanotaan, että puolet Euroopan suojelumetsistä sijaitsee Suomessa. Kampanja käyttää lähteenään Forest Europen tilastoa, jossa Euroopan suojellut metsät on jaettu kolmeen kategoriaan. Vihreiden kansanedustajien mukaan näistä kolmesta kategoriasta vain yhden (tiukin suojelu) kategorian metsistä yli puolet sijaitsee Suomessa.

Kun lasketaan yhteen kaikki suojelumetsien kategoriat, Suomessa on edustajien mukaan noin 15 prosenttia Euroopan suojelumetsistä.

– Julkinen keskustelu metsätalouden hyvistä ja huonoista puolista on tervetullutta, mutta harhaanjohtavien väitteiden levittäminen valtion tuella ei kuulu oikeusvaltioon, Satu Hassi katsoo.

– Hallitusohjelmassa on sovittu keinoista, joilla pyritään estämään väärän tiedon leviämistä ja takaamaan kansalaisten mahdollisuudet sivistää itseään luotettavalla tiedolla. Valtion ei tulisi samaan aikaan tukea kampanjaa, joka on päättänyt levittää harhaanjohtavaa informaatiota suomalaisesta metsätaloudesta, Jenni Pitko toteaa.