Vihreiden mukaan Suomen on vastaanotettava enemmän pakolaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kriisienkin keskellä EU:n on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, toteaa Bella Forsgrén.

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén nosti ryhmäpuheessaan esiin EU:n tärkeyttä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaavajana eduskunnan keskustelussa valtioneuvoston EU-selonteosta.

– Erityisesti oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni kaikkialla EU:ssa. Suomi ei voi ummistaa silmiään Puolan oikeusvaltion heikkenemiseltä. Kyse on viime kädessä ihmisoikeuksien toteutumisesta, emmekä voi EU:n kansalaisina hyväksyä, että muiden EU-kansalaisten oikeudet taantuvat, Forsgrén kuvasi Puolan tilannetta.

– Siksi EU:n oikeusvaltiovälinettä on edelleen vahvistettava ja sääntöjä rikkovien maiden toimintaan on puututtava. Tarvittaessa se on tehtävä leikkaamalla EU-tukia, hän jatkoi.

Forsgrénin mukaan vihreät tukevat myös EU-tason päästökaupan kehittämistä ja laajentamista.

– Vaadimme Euroopan luonnon monimuotoisuuden riittävää elvyttämistä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi meille vihreille on erityisen tärkeää, että nostaisimme rakkaan, mutta huonosti voivan Itämeren pelastamisen EU:n kärkihankkeeksi, sanoi Forsgrén.

Hän painotti myös ympäristökysymysten yhteyttä ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseen. Ympäristökriisit tulevat vaikeuttamaan monien elinolosuhteita sään ääri-ilmiöiden yleistyessä.

– Emme voi kääntää katsettamme, vaan meidän on oltava valmiita auttamaan ilmastonmuutoksesta kärsiviä. Suomen tuleekin vastaanottaa pakolaisia entistä enemmän muun EU:n kanssa, sanoi Forsgrén.