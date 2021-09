Vihreiden mukaan on aika torjua ilmastokriisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronakriisi oli käännekohta myös ilmastotyölle, sanoo Iiris Suomela.

– Talouden kestävyydestä huolehtiminen vaatii ilmastokriisin ja eriarvoistumisen torjumista niin Suomessa kuin maailmalla, sanoi kansanedustaja Iiris Suomela (vihr.) puolueensa ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan täysistunnossa osana vuoden 2022 budjetin käsittelyä.

Suomela totesi koronakriisin osoittavan elävästi, miksi katastrofeja on kannattavaa torjua kaikin mahdollisin keinoin. Hän kuvasi ennaltaehkäisyn olevan on monta kertaa tehokkaampaa, halvempaa ja inhimillisempää kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen.

– Koronan kohdalla ennaltaehkäisy oli haastavaa, sillä näin rajua pandemiaa ei osattu ennakoida kunnolla. Ilmastokriisin kohdalla on toisin. Tutkijat ovat yrittäneet varoittaa meitä ilmastokriisistä jo pitkään, ja varoitukset käyvät alati vakavammiksi, hän sanoi.

Koronakriisiä Suomela kuvasi ratkaisevana käännekohtana ilmastokriisin torjunnan kannalta. Esimerkiksi EU ja Yhdysvallat ovat nyt tekemässä miljardiluokan panostuksia ilmastokriisin torjuntaan.

– Koronan jälkeen maailmantaloutta rakennetaan uudelleen kestävämmälle pohjalle. Tässä historiallisessa käännekohdassa voimme valita, että olemmeko mukana vai jäämmekö jälkeen. Elinkeinoelämän viesti on kirkas: jälkeen ei kannata jäädä, Suomela totesi.

Ilmastokriisin torjumisen lisäksi Suomela korosti eriarvoistumisen torjunnan merkitystä niin Suomessa kuin maailmallakin.

– Nyt aita on valitettavan usein matalin niille, jotka saastuttavat ja polkevat ihmisoikeuksia. Näin ei voi jatkua. Aita on korjattava ja porsaanreiät tukittava. Valtaosa yrityksistä ja kuluttajista pyrkii toimimaan vastuullisesti jo nyt, ja jatkossa sen on oltava aina myös taloudellisesti kannattavaa, hän vaati.

– Tulevat vuodet ovat monella tapaa ratkaisevat niin Suomen kuin koko maailman tulevaisuuden kannalta. Nyt jos koskaan on aika torjua ilmastokriisiä ja vahvistaa hyvinvointivaltiota, Suomela totesi.