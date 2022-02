Vihreiden mukaan fossiilisista polttoaineista irtautuminen hillitsee hintoja

Kansalaisten huoli energian hinnoista on Saara Hyrkön mielestä valjastettu vastakkainasetteluun.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkön mukaan ilmastonmuutosta ja köyhyyttä on torjuttava yhtä aikaa.

– Onkin ollut ikävää huomata, että ihmisten aito ja aiheellinen huoli energiahintojen rajusta noususta on valjastettu vastakkainasetteluun ilmastopolitiikan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välillä, Hyrkkö sanoi tiistaina eduskunnan valtiopäivien avajaiskeskustelussa.

– Pitemmällä tähtäimellä irtautuminen fossiilisista polttoaineista parantaa energiaturvallisuutta ja hillitsee hintojen nousua. Matkan varrella muutoksen kustannukset on korvattava pienituloisille. Olemme esittäneet esimerkiksi energiaveron tuottojen osittaista palauttamista ihmisille ja valtion takaamia lainoja tukemaan vaikkapa sähkö- tai kaasuautoon siirtymistä tai maalämpöremonttia, hän jatkoi.

Ryhmäjohtaja muistutti, että kestävä kehitys edellyttää myös kestävää julkista taloutta.

– Hallituksen on tänä keväänä määrä tehdä työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavia päätöksiä, ja kehysriihi on yksi virstanpylväs talouden tasapainon hakemisessa. Samaan aikaan on tietenkin pidettävä huolta siitä, ettei leikata siipiä tulevaisuuden hyvinvoinnilta ja menestykseltä. Koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen on keskeisen tärkeää.

Myös koronakriisin jäljet vaativat yhä Hyrkön mukaan korjaamista.

– Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden oireilu oli huolestuttavan yleistä jo ennen pandemiaa, eikä meillä kertakaikkiaan ole varaa menettää kokonaista sukupolvea. Myös kulttuuriala ja palvelualojen yrittäjät kaipaavat konkreettisia tekoja, joilla rakennetaan luottamusta ja tulevaisuudennäkymiä poikkeuksellisen raskaiden aikojen jälkeen, hän sanoi.