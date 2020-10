Vihreiden mukaan ei ole leikkausten aika

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iiris Suomelan mielestä tarvitaan kestävää elvytystä.

Kansanedustaja Iiris Suomelan mukaan nuorille asetetaan kovia paineita laittaa talous kuntoon, ratkaista ilmastokriisi ja hoitaa yhä kasvava ikääntyneiden joukko.

– Selvää on, että nuoret eivät selviä tulevaisuuden suurista haasteista, jos heidät jätetään nyt tyhjän päälle keskellä koronakriisiä. Siksi me hallituksessa tuemme lapsia ja nuoria yhteensä satojen miljoonien eurojen edestä, hän sanoi vihreiden ryhmäpuheenvuorossa lähetekeskustelussa vuoden 2021 talousarvioesityksestä.

Suomela muistutti, että nuoret ikäluokat ovat edeltäjiään pienempiä. Siksi nuorten on pärjättävä työelämässä poikkeuksellisen hyvin, jotta he pystyvät vastaamaan ilmaston, hyvinvointivaltion ja talouden pelastamisen haasteisiin. Tämä vaatii panostuksia niin hyvinvointiin kuin osaamistason nostamiseen.

– Ilman lisätoimia minun vanhempieni sukupolvi on jäämässä historian koulutetuimmaksi sukupolveksi, kun samaan aikaan työelämän vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Me emme voi jättää lapsia ja nuoria pulaan. Nuorten osaamistaso on nostettava korkeammalle kuin ikinä aikaisemmin, Suomela totesi.

Hänen mukaansa nyt tarvitaan lisäksi kestävää elvytystä.

– Leikkausten tavoittelun sijaan nyt on aika varmistaa, että me kestämme niin tämän kriisin kuin tulevat kriisit entistä paremmin. Tämä vaatii pitkäjänteistä vihreää uudelleenrakennusta, joka tähtää päästöjen ja köyhyyden vähentämiseen sekä osaamistason nostamiseen samalla, kun talous nostetaan takaisin jaloilleen, Suomela sanoi.

Hänen mukaansa päästövähennyksistä on päätettävä nyt, jotta nettopäästöt saadaan nollattua seuraavan 15 vuoden aikana.

Tulevista ilmastotoimista Suomela nosti esiin liikenteen päästövähennykset.

– Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tiistaina vaikutustenarvioinnit liikenteen päästövähennyskeinojen tehokkuudesta ja kustannuksista valtiolle. Selvitys korosti etenkin tulevan liikenteen verouudistuksen merkitystä tavoiteltujen päästövähennysten saavuttamisessa.

Tieliikenne tuottaa tällä hetkellä 94 prosenttia liikenteen päästöistä, ja yli puolet tästä johtuu yksityisautoilusta. Noin 40 prosenttia Suomessa ajetuista automatkoista on alle viiden kilometrin matkoja.

– Merkittävä osa automatkoista on verrattain lyhyitä, taajama-alueella ajettuja matkoja. Monesti näille matkoille on tarjolla kestävämpi vaihtoehto jo nyt. Se vaihtoehto saattaa vain olla epämukavampi, hitaampi tai kalliimpi kuin autoilu. On politiikan tehtävä korjata tämä epäkohta. Siksi tämä hallitus tekee miljardiluokan panostukset kestävään liikenteeseen, Suomela sanoi.