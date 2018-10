Vihreiden Maria Ohisalo SK:lle: Puoluejohtajasta pääministeriehdokas

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtajan sijaisen mukaan vihreät ovat ’matkalla’ pääministeripuolueeksi.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisuutta hoitava Maria Ohisalo sanoo Suomen Kuvalehdelle, että puolueen puheenjohtajan tulee olla pääministeriehdokas ja vihreät tarjoaa omaa ehdokastaan seuraavaksi pääministeriksi.

– Olemme keskustelleet asiasta. Kannatus on laskenut, mutta teemme joka päivä työtä, että se kääntyy nousuun. Olemme matkalla siihen, että voimme olla ennen vaaleja ehdolla pääministeripuolueeksi, Maria Ohisalo sanoo SK:lle.

Ohisalon mukaan vihreät ei voi mennä vaaleihin varapuheenjohtajan vetämänä. Viimeistään alkuvuonna hänen mukaansa pitää olla puheenjohtaja ja pääministeriehdokas.

– Kyllä puheenjohtajakysymys pitää varmasti ratkaista. Lähtökohtamme on, että Touko (Aalto) palaa.

Hän ei halua puhua halukkuudestaan puheenjohtajaksi.

– Tässä tilanteessa, kun toinen on sairauslomalla, en pohdiskele sitä. Se pitää arvioida sitten, jos sellainen hetki tulee.

Mieluisimmat hallituskumppanit hän jaottelee näin:

– Luottoa on kokoomukseen, että siellä on halua leikata tehottomia yritystukia. Keskustan metsähakkuut ovat syömässä muut hyvät ilmastotavoitteet. Hyvinvointivaltion ja koulutuksen näkökulmasta sosialidemokraattien kanssa meillä on kaikkein eniten yhteistä.