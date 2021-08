”Vihreiden kenttä käy kuumana”

Kokoomusedustajan mielestä vasemmistohallituksen päättämät leikkaukset ovat aivan järjettömiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa sivuillaan puolueensa puheenjohtaja Petteri Orpon keskiviikkoisesta politiikan syksyn linjapuheesta. Orpon mukaan ”ilman keskustaa ei olisi tätä vasemmistohallitusta, eikä sen törsäilevää talouspolitiikkaa”.

Timo Heinosen mielestä toteamukseen sisältyy tämän hetken politiikan ydin.

– Keskusta on puheenjohtaja Annika Saarikon johdolla päättänyt asemoitua poliittisen kentän vasemmalle laitavasemmiston pönkäpuolueeksi. Ja näissä viiden puolueen pöydissä hän on kuitannut kaiken, mitä nyt myös keskustan omat ministeri kipuilevat ja kenttä vastustaa, Timo Heinonen toteaa.

– Tällaisia aivan järjettömiä leikkauksia tässä tilanteessa ovat vasemmistohallituksen SDP:n Sanna Marinin, vihreiden Maria Ohisalon ja keskustan Annika Saarikon päättämät leikkaukset tieteestä ja tutkimuksesta sekä poliisista.

Kansanedustaja sanoo ymmärtävänsä, että vihreiden kenttä ei hyväksy Ohisalon päätöstä leikata tieteeltä ja Suomen Akatemialta eikä keskustan kenttä Saarikon kuittausta leikata jo valmiiksi pienistä poliisin voimavaroista.

– Tieteen ja tutkimuksen sekä poliisin rahoitus ovat molemmat nimenomaan yhteiskunnan tärkeimpiä ydintehtäviä ja näistä on varmasti jokainen samaa mieltä. Siksi tällaisia leikkauksia ei hyväksytä.

– Vasemmistohallitus on keskustan tuella nimittäin lisännyt miljarditolkulla julkisia pysyviä menoja. Rahaa siis on ollut vaikka kuinka. Mutta nyt sitten ei muka enää pystytä varmistamaan edes yhteiskunnan tärkeimpien tehtävien, turvallisuuden ja tulevaisuuden, resursseja. Tätä me siis kokoomuksessa emme hyväksy ja tätä me arvostelemme, sillä se kertoo siitä, miten holtitonta tämän hallituksen rahankäyttö on.

– Tässä tilanteessa onkin helppo ymmärtää, että vihreiden kenttä, äänestäjät ja tukijat käyvät myös kuumana. Budjettiehdotuksen mukaan Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus pienenee ensi vuonna 2022 noin 40 miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna. Tähän syynä on se, että hallitus ei ole ratkaissut rahapelituottojen supistumisesta aiheutuvaa ongelmaa. Ja pitää muistaa, että se olisi ollut ratkaistavissa jos olisi ollut tahtoa ja halua, Heinonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa lisäksi pitää muistaa, että hallitus päätti Marinin, Ohisalon, Saarikon ja Li Anderssonin johdolla viime kevään kehysriihessä 35 miljoonan euron leikkauksesta tieteen ja tutkimuksen rahoitukseen vuodesta 2023 alkaen.