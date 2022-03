Vihreiden kansanedustaja Nato-jäsenyyden kannalle

Tiina Elon mukaan Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainaan on pakottanut pohtimaan Suomen sotilaallista asemaa.

Vihreiden espoolainen kansanedustaja Tiina Elo twiittaa tulleensa omassa pohdinnassaan johtopäätökseen, että ”Nato-jäsenyys olisi tässä maailman tilanteessa Suomen kannalta turvallisin vaihtoehto”.

– On selvää, että Suomi kuuluu läntiseen arvoyhteisöön, joka puolustaa vapautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että tiukan paikan tullen on ratkaisevasti eroa, onko Naton jäsen vai ei. Pitkä yhteinen maaraja on vaativa puolustettava yksin, Tiina Elo perustelee.

Hän kirjoittaa, että Nato-jäsenyyden hakemisen valmistelu ja ajoitus on tehtävä huolella riskien minimoimiseksi.

– Ennen hakemista on tärkeää varmistaa, että jäsenyydelle olisi kaikkien 30 jäsenmaan tuki. Tälle työlle toivon kansalaisten ja eduskunnan antavan laajan tuen.

