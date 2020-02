Vihreiden edustaja: Naisia ei oteta vakavasti metsänomistajina

Jenni Pitko kysyy aiheesta ’naisten osallistumisesta metsiä koskevaan päätöksentekoon’.

Kansanedustaja Jenni Pitkon (vihr.) mukaan ”ilmaston ja luonnonmonimuotoisuuden huomioivasta metsänhoidosta puhuttaessa on tehtävä tiivistä yhteistyötä moninaisen metsänomistajakentän kanssa”.

– Suomalaisista metsien omistajista naisia on yhteensä noin 40—45 prosenttia. Yksin metsää omistavista naisia on noin 25 prosenttia. Naisten osuus metsänomistajissa on kasvanut, mutta vain joka neljännestä metsätilan hoidosta vastaa nainen. Metsänhoito on sukupuolittunutta, tasaisesta omistuspohjasta huolimatta, Jenni Pitko toteaa.

Hänen mukaansa naisten ääni saattaa jäädä metsiä koskevassa päätöksenteossa katveeseen.

– Valitettavan usein on myös niin, että naisia metsänomistajina ei oteta vakavasti. Naisomistaja saatetaan ohittaa ja metsänhoidollisissa asioissa ollaan mieluummin yhteydessä esimerkiksi naisen aviomieheen, vaikka mies ei metsää omistaisikaan.

Pitkon mukaan ”tutkimuksissa on todettu, että naisten osallistuminen metsäpäätöksentekoon edesauttaa kestäviä metsänhoitotapoja. Naiset metsänomistajina ovat keskimäärin miehiä korkeammin koulutettuja ja hyödyntävät koulutuksia sekä neuvontaa miehiä enemmän”.

Kansanedustaja kysyy asianomaiselta ministeriltä ”aikooko hallitus edistää naisten osallistumista metsiä koskevaan päätöksentekoon?”.