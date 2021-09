Vihreiden kansanedustaja: Maanviljelijää ei saa vedättää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jenni Pitkon mukaan viljelijöitä pitäisi kannustaa oikeaan suuntaan, eli päästöjen vähentämiseen luvatusti.

Hallituksen budjettiriihessä vihreiden ja keskustan on arvioitu taistelevan päästövähennyksistä ja etenkin maatalouden vastuusta. Budjettiriihi käydään tiistaina ja keskiviikkona.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko on jakanut yhteisöpalvelu Twitterissä Ylen uutisen, jonka mukaan Luonnonvarakeskuksen tutkijat ihmettelevät maatalouden pieniä päästörajoitussuunnitelmia. He arvostelevat maa- ja metsätalousministeriön esityksiä vähennyksistä.

Pitkon mukaan maanviljelijää ei saa vedättää.

– Viljelijöitä pitää kannustaa aidosti vaikuttavaan toimintaan, ei vedättää väärään suuntaan. On päivänselvää, että myös maatalouden päästöt on saatava lasku-uralle. Suomi on sitoutunut siihen EU:n jäsenenä ja myös tehnyt lupauksen Suomen kansalaisille, Pitko kirjoittaa.

