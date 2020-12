Vihreiden kansanedustaja kiittää al-Holin leiriltä palauttaneita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Emma Karin mukaan leiriltä päästiin jouluksi turvaan Suomeen.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Emma Kari kiittää Twitterissä Syyrian al-Holin leirin palautuksiin osallistuneita henkilöitä.

– Kuusi suomalaista lasta pääsee al-Holin vankileiriltä jouluksi turvaan Suomeen. Vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista. Kiitos kaikille teille, jotka olette tehneet töitä näiden lasten pelastamisen puolesta, Emma Kari kirjoittaa Twitterissä.

Suomeen saapui tänään sunnuntaina kaksi al-Holin leirin aikuista ja kuusi lasta Suomeen. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan toisella nyt Suomeen haetuista naisista on todistetusti ISIS-kytköksiä. Hän on muun muassa kirjoittanut Twitteriin Isis-myönteisiä tekstejä ”Äiti Terroristi” -nimiseltä tililtä. Julkaisuissa on ylistetty ISISin veritekoja.

Suojelupoliisi on pitänyt naisia turvallisuusuhkana. Supo on todennut, että Suomeen palatessaan ”naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terrorista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin”.

Ministeriön operaatio tehtiin yhdessä Saksan kanssa. Saksa kotiutti yhteensä 18 lasta ja 5 aikuista naista.

