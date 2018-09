Vihreiden Emma Karia syytetään valehtelusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lainasiko vihreiden kansanedustaja oikein pääministeri Juha Sipilän lausuntoa?

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Emma Kari on joutunut twitterissä valehtelusyytösten kohteeksi. Kari piti perjantaina puheen aborttioikeutta tukevassa Vaaravyöhyke-mielenilmauksessa eduskunnan portailla.

– Pääministeri (Juha) Sipilä (kesk.) sanoi, että häntä iljettää, häntä iljettää se, että tästä asiasta on noussut tällainen poru. Iljettää!, Emma Kari sanoi mielenosoittajille.

Keskustan ex-kansanedustajan Mikko Kärnän mukaan Juha Sipilä ei ole sanonut näin. Sipilä on käyttänyt iljettävä-sanaa julkisesti kahdesti viime aikoina, mutta ei ainakaan näillä kerroilla Karin viittaamassa yhteydessä.

Sipilä käytti termiä viime viikonvaihteessa keskustan politiikka- ja toimintapäivien avauspuheessa Jyväskylässä, jossa hän kommentoi ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestystä ja sen ympärillä ”vellonutta mielikuvapeliä”.

– Meitä yritettiin vetää arvonurkkaan, johon emme kuulu. Tämä on se osa politiikkaa mitä en tule koskaan ymmärtämään. Se on iljettävää, läpinäkyvää mielikuvien muokkaamista, Juha Sipilä sanoi.

Toisen kerran Sipilä käytti termiä vastatessaan torstaina A-studiossa vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalolle, joka arvosteli hallituksen polkevan politiikallaan naisten oikeuksia.

– Nämä on kovia väitteitä. Tämän mä toivoisin, että tässä poliittisessa keskustelukulttuurissa muuttuu. Että me syötämme toisille arvot suuhun ja päähän, ja sydämeen. Näin ei saa tehdä. Eli missään tapauksessa minkään päätöksen taustalla ei ikinä ole ollut naisten oikeuksien polkeminen. Ei takuulla ole nyt, ollut, eikä tästä eteenpäinkään. Tämä on se, joka tekee politiikasta vähän iljettävää. Ja esimerkiksi olemme muuttaneet naisten työmarkkina-asemaa merkittävästi pitkään tavoitellulla päätöksellä, että naisen työnantajalle, kun nainen jää perhevapaalle, maksetaan 2500 euron korvaus, Juha Sipilä sanoi Ylen A-studiossa.

Keskustan puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen mukaan on ikävää, minkälaista kuvaa valheellisilla väitteillä luodaan.

– En tunnista keskustan puheenjohtajaa väitteistä, joita vihreät levittävät. Sosiaalinen media on vuorovaikutuskanava. Olisi kohtuullista, että itse esittämäänsä väitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastattaisiin. Muuten syntyy mielikuva mustamaalauksesta. Ei hyvä ollenkaan, Pirkkalainen kommentoi twitterissä.

Twitterissä keskusteluun osallistuneen vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Olli-Poika Parviaisen mukaan asiaa koskeva palaute on vastaanotettu.

– Ystävät hyvät, kiitos palautteesta ja viesteistä. Pointti on tullut varsin selväksi. Keskustassa, kokoomuksessa ja eräiden toimittajien ynnä muiden kesken ei nyt siis pidetä siitä, miten Sipilän käyttämää yhtä sanaa on jatkoyhteyksissä käytetty. Palautteen voinee todeta vastaanotetuksi, Parviainen sanoo.

