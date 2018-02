Emma Kari vaatii keskeyttämään palautukset Afganistaniin

Kansanedustaja Emma Kari (vihr.) vaatii uutta sisäministeriä keskeyttämään ihmisten palauttamisen Afganistaniin.

Erityisesti Emma Kari sanoo olevansa huolissaan lasten turvallisuudesta. Asia nousi ajankohtaiseksi Ruotsin poliisin keskeytettyä palautukset Afganistaniin maan heikentyneen turvallisuustilanteen takia.

– Suomen on puhallettava peli poikki ja katsottava peiliin. Aikaisemmin pääministeri on itse todennut, ettei hänen oikeustajuunsa sovi se, että raskaana olevia naisia tai lapsia palautetaan Afganistaniin. Näin Suomi kuitenkin edelleen tekee, vaikka Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt. Sisäministeriön on keskeytettävä pakkopalautukset Afganistaniin ja maan turvallisuustilanne on arvioitava uudelleen, hän vaatii.

Hänen mukaansa useat ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet Suomen keskeyttämään palautukset Afganistaniin, kunnes palauttaminen on turvallista.

– Palautusten jatkaminen Afganistaniin tietoisena laajalle levinneestä konfliktista on vastuutonta ja kansainvälisen oikeuden kannalta hyvin kyseenalaista. Me emme voi lähettää ihmisiä, etenkään lapsia, näihin olosuhteisiin, Kari sanoo.

Kari on jättänyt hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen.