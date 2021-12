Vihreiden Atte Harjanne liittyisi Natoon viipymättä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan turvallisuustilanne on muuttunut ratkaisevasti.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo, että jäsenyys Natossa vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Hänen mielestään ”ovensuussa pysyttely” on poliittisesti houkuttelevaa, mutta siitä saattaa koitua vakavia seurauksia.

– Seuraukset siitä, että päätökseen ei kyetä sen ollessa vielä mahdollista ovat valtavan paljon vakavampia kuin siinä tapauksessa, että liitymme jotenkin etuajassa tai väärässä hetkessä. Se kuuluisa Nato-optio olisikin syytä lunastaa viipymättä, Harjanne kirjoittaa blogissaan.

Vihreät on todennut vuonna 2018, että Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen mutta että turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on jatkuvasti seurattava. Harjanne katsoo, että tilanne on kolmessa vuodessa muuttunut, mikä vahvistaa argumentteja jäsenyyden puolesta.

– Venäjän linja on jyrkistynyt, Yhdysvallat on edelleen sitoutunut Eurooppaan eikä mitään Natoa korvaavaa puolustusjärjestelyä ole tekeillä.

Hän arvioi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys selkeyttäisi Euroopan turvallisuusjärjestelyitä ja edistäisi maanosan vakautta ja turvallisuutta.

– Jäsenyys ei silti korvaisi tarvetta omalle uskottavalle puolustuskyvylle, tiiviille kahden- ja monenkeskisille kumppanuuksille ja EU:n puolustusyhteistyölle, ja on erittäin tärkeää että näihin laitetaan paukkuja samalla kun liittoutumisen mahdollisuus pidetään auki ja sen ajankohtaisuutta pohdiskellaan.

Milloin Suomen Nato-jäsenyys muuttuu ajankohtaiseksi, jollei nyt? Oma näkemykseni on, että on korkea aika laittaa jäsenyys vireille.