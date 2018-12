Vihreät visioivat hiilineutraaleista kaupungeista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kaupunkivision mukaan kaupungeista tehdään yhtä aikaa hiilineutraaleja ja viihtyisiä.

Kahdeksan suuren kaupungin vihreiden valtuustoryhmien ja vihreän ajatuspaja Vision Vihreän kaupunkivision mukaan ”kaupungistumisen on perustuttava ihmisten käyttöön vapautuviin kaupunkikeskustoihin, luontoa säästävään täydennysrakentamiseen ja kaupunkien hiilineutraaliuteen”.

– Kaupunkiliikenteeseen on panostettava, ja tämä on otettava huomioon rahoituksen kriteereissä. Valtiolle on luotava pysyvä infrastruktuuriohjelma, jolla kompensoidaan merkittävä osuus kaupunkien joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyinfran rakentamisesta. Tämä maksaa itsensä takaisin kestävämpänä yhdyskuntarakenteena, terveempinä ihmisinä ja vähentyneinä hiilidioksidipäästöinä, toteaa työryhmän puheenjohtaja, Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll.

Julkisten palveluiden osalta vihreä visio painottaa panostamista kaikille saatavilla olevaan koulutukseen, eriarvoisuuden torjuntaan sekä peruspalveluiden turvaamiseen. Keskeisenä keinona on tarveperustainen lisärahoitus haasteellisten asuinalueiden ongelmien torjunnassa ja ehkäisyssä. Tässäkin tarvitaan myös valtion apua.

Visiossa korostetaan kaupunkipolitiikan tärkeyttä valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kaupungit ovat avainasemassa monissa ripeissä ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa, ja tällä hetkellä Suomen suurimpien kaupunkien tavoitteet päästöjen vähentämiseen ovat kunnianhimoisemmat kuin Suomen hallituksen.

– Kaupunkien toimien lisäksi on kuitenkin välttämätöntä, että seuraava hallitus toimii huomattavasti nykyistä kunnianhimoisemmin, mikäli haluamme hillitä ilmaston lämpenemistä. Samalla kaupunkien kestävän kasvun edistämisen tulee näkyä niin seuraavassa hallitusohjelmassa kuin hallituksen kokoopanossakin, hän sanoo.

Vihreä kaupunkivisio on luettavissa kokonaan tästä (.pdf).