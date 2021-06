Vihreät: ”Vähäpäästöisetkin autot voivat muodostaa ruuhkan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoliiton kyselyssä vihreät ovat myötämielisiä ruuhkamaksuille osana kokonaisuutta.

Autoliitto on kysynyt suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa liikennepolitiikasta ja erityisesti autoilusta. Kysymyksiä on mm. ruuhkamaksuista, tienvarsipysäköinneistä ja pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteista.

Vastauksia on tullut vaihtelevasti.

Ruuhkamaksuista sekä Helsingin että Tampereen vihreät vastaavat yhtenäisesti: niiden pitää olla osana kokonaisharkintaa, Vihreät haluavat painottaa joukkoliikennettä.

Näin vihreät vastaavat Helsingin osalta ruuhkamaksuista:

”Kasvavissa kaupungeissa meillä on tulevaisuudessa tarvetta sekä päästöjen vähentämiselle että ruuhkien hillitsemiselle. Vähäpäästöisetkin autot voivat muodostaa ruuhkan, joka hidastaa kaikkien autossa istuvien matkaa. Sujuva autoliikenne on nimenomaan autoilijoiden itsensä etu. Vihreiden kanta on, että pääkaupunkiseudulla sujuva liikkuminen ja ilmastonmuutoksen torjunta edellyttävät, että ruuhkamaksut voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön.”

Tampereen vihreiden vastaus ruuhkamaksuihin:

”Liikenteen hinnoittelu kannattaa selvittää osana liikennejärjestelmätyötä. Kaupunki on sitoutunut vähentämään autoilun kulkumuoto-osuutta yhdessä seudun muiden kuntien kanssa. Tavoitteeseen voidaan päästä monella tavalla, kuten parantamalla joukkoliikennettä ja liityntäpysäköintiä. Kattava lähijunaverkko olisi myös hyvä ja kustannustehokas osaratkaisu Tampereen seudulle. Liikenteen hinnoittelulla voidaan myös ohjata autoliikennettä ruuhkatuntien ulkopuolelle.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on kritisoinut HS:ssä, että muut suuret puolueet ovat ”autopuolueita”. Väitteen tyrmää Helsingin pormestariehdokas Juhana Vartiainen (kok) twitterissä: ”Kokoomus on autoilun puolue, julistaa Vihreiden Ohisalo Hesarissa. Kyllä, olemme. Ja pyöräilyn ja metron ja ratikan ja bussin ja kävelyn. Pormestarina kehitän kaikkien liikkumismahdollisuuksia. Pyöräilen, mutta haluan, että 90-vuotias äitini pääsee kaikkialle taksilla perille.”

Autoliiton kyselyssä Espoon kokoomus on vastannut kysymykseen ruuhamaksuista kieltävästi:

”Ruuhkamaksut olisivat uusi veroluonteinen maksu työssäkäyville ja muille pakollisesti liikkuville kaupunkilaisille. Maksut tulisi ohjata siten, että kokonaisveroaste ei nousisi.”

Kaikki Autoliiton kysymykset vastaukset löydät täältä.