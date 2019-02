Vihreät vaatii voittojen rajoittamista vanhustenhoidossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja vaatii voittojen rajoittamista vanhustenhoidossa ja varhaiskasvatuksessa.

– Viime viikkojen aikana paljastuneet järkyttävät ongelmat vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen laadussa ja valvonnassa edellyttävät kohtuuttoman voitontavoittelun rajoittamista, sanoo vihreän liiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Hän tiedusteli torstaina hallitukselta kirjallisella kysymyksellä, onko hallitus valmis rajoittamaan yksityisten yritysten voitontavoittelua hoiva-alalla ja varhaiskasvatuksessa.

– Vanhustenhoivan ja varhaiskasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on taata jokaiselle laadukas ja tarpeen mukainen hoiva ja kasvatus. Tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajiksi myös yrityksiä, mutta voitontavoittelu ei voi nousta niiden tärkeimmäksi tavoitteeksi. Viime päivinä olemme nähneet, mihin johtaa, jos näin on, Mikkonen sanoo.

Hänen mukaansa voitontavoittelua voidaan rajoittaa eri tavoin.

– Esimerkiksi sähkön siirtohinnoittelussa on käytössä tuottokatto. Peruskoulutuksessa voiton tavoittelu on kielletty kokonaan. Ruotsissa edellinen hallitus esitti sosiaali- ja vammaispalveluihin tuottokattoa, mutta esitys kaatui eduskunnassa.

– Voitontavoittelun rajoittamiseen on olemassa erilaisia keinoja, joita on syytä selvittää ja ottaa käyttöön. Hoivapalveluissa voittoja voitaisiin rajoittaa esimerkiksi vastaavalla tavalla kuin sähkön siirtohinnoittelussa. Varhaiskasvatuksesta voitontavoittelu on rajattava kokonaan pois samalla tavalla kuin peruskoulustakin, Mikkonen sanoo.