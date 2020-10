Vihreät vaatii Suomeen ilmastohätätilaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden mielestä pääministerin on julistettava ilmastohätätila.

Vihreät kansanedustajat ehdottavat jättämässään toimenpidealoitteessa ilmastohätätilan julistamista pääministerin ilmoituksella myös Suomeen

Puolueen mukaan myös Suomen eduskunnan on tunnustettava tilanteen vakavuus. Hallituksen asettamien kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan laaja tuki eduskunnasta.

– Kuten ilmastoaktivisti Greta Thunberg on todennut, on ilmastokriisiä kovin vaikea ratkaista niin kauan kuin emme suhtaudu siihen kriisinä. Ilmastohätätilan julistaminen kertoisi suomalaisille ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja siitä, että eduskunta on sitoutunut tilanteen ratkaisemiseen, sanoo kansanedustaja Emma Kari.

Jo useat valtiot, kuten Ranska, Iso-Britannia ja Kanada sekä tuhannet kunnat ympäri maailmaa ovat julistaneet ilmastohätätilan. Hiljattain julistuksen ovat tehneet myös Helsinki ja Euroopan parlamentti.

Kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan yksin julistuksilla ei ilmastokriisiä vielä ratkaista.

– Kriisin tosiasiallisen luonteen tunnustamalla eduskunta voisi kuitenkin viestiä suomalaisille, että se on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Tällä hallituskaudella on tehty jo paljon tärkeitä ilmastotoimia, mutta päästökuilua ei ole vielä kurottu kokonaan umpeen, hän sanoo.