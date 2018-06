Vihreät vaatii maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.

Maksuttoman ehkäisyn kustannus valtiolle olisi alle viisi miljoonaa, mutta sillä olisi kauaskantoiset vaikutukset nuoren elämään, katsoo Vihreä liitto.

Maksuttomalla ehkäisyllä vältetään paitsi ei-toivottuja raskauksia ja seksitauteja, myös suojellaan nuoren hedelmällisyyttä.

– Raskauden ehkäisyn kustannukset jakautuvat epätasa-arvoisesti. Nyt suurimman osan kustannuksista maksavat tytöt ja naiset. Toisaalta kaikilla nuorilla ei ole varaa käyttää ehkäisyä lainkaan. Me vihreät haluamme, että jokaisella nuorella koko maassa on mahdollisuus huolehtia itsestään, sanoo kansanedustaja Emma Kari.

– Nuorilla on oikeus nauttia seksistä siinä missä aikuisillakin. Ei ole reilua, että on nuoria, jotka eivät rahan puutteen vuoksi käytä ehkäisyä lainkaan. Maksuton ehkäisy on edullinen tapa sekä yhteiskunnalle että yksilölle ennaltaehkäistä myöhemmin paljon kalliimmiksi tulevia ongelmia, korostaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen.

– Haluamme tarjota nuorelle juuri sen hänelle sopivimman modernin ehkäisymuodon oli se sitten esimerkiksi kierukka, pillerit tai kondomi. Seksitautien määrä on kasvussa, joten varsinkin kondomien jakaminen on tärkeää. Kaikille nuorille pitää myös tarjota laadukasta seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa ja palveluiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sateenkaarinuoret, sanoo Kari.

Vihreiden laskelma perustuu ajatukseen, että kaikki seksuaalisesti aktiiviset saisivat maksutta yhden kondomin viikossa ja puolet seksuaalisesti aktiivisista nuorista valitsisi joko lyhyt- tai pitkäkestoisen hormonaalisen ehkäisyn tai kierukan.

Laskelmassa on liikkumavaraa, sillä mukaan ei ole laskettu aborttien lukumäärän pienenemisestä seuraavaa kustannussäästöä, joka voi lähennellä miljoonaa euroa.

Vihreät haluaa, että valtio korvaa kunnille maksuttoman ehkäisyn kustannukset valtakunnallisesti. THL ja monet järjestöt kuten Väestöliitto ovat pitkään ajaneet maksaneet ehkäisyä nuorille.