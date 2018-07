Vihreät vaatii lisää rahaa kansallispuistoille

Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikasen mukaan lisärahoituksella voidaan turvata luontoarvot sekä retkeilypalvelujen laatu ja kestävyys.

Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen vaatii Suomen kansallispuistoja ylläpitävän Metsähallituksen Luontopalveluiden määrärahojen kasvattamista.

Suomen kansallispuistojen suosio retkeilykohteina on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat lähes kolminkertaistuneet viimeisen viidentoista vuoden aikana.

– Uusien kansallispuistojen myötä hoidettavien kohteiden määrä on kasvanut, mutta Metsähallituksen Luontopalvelujen määrärahat ovat Sipilän hallituksen toimesta vain vähentyneet entisestään ja korjausvelka kasvaa. Luontoaarteidemme hoito kärsii kroonisesta rahoitusvajeesta, Liikanen sanoo Vihreiden tiedotteessa.

Kansallispuistojen ja Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostoa vaati myös iso joukko suomalaisia luonto- ja retkeilyjärjestöjä Ulkoilufoorumin kannanotossa toukokuussa.

– Mikäli retkeilykohteiden ylläpitoon ei panosteta, nähdään jatkossa entistä enemmän retkeilyreittien ja taukopaikkojen lakkauttamisia ja luontokohteiden kulumista. Lapinsalmen riippusiltaonnettomuus Repoveden kansallispuistossa muistuttaa siitä, että riittävät hoitomäärärahat ovat myös turvallisuuskysymys, Liikanen huomauttaa.

Talouselämä kertoi tällä viikolla että kansallispuistot ovat nousseet Suomen vetonaulaksi myös ulkomaisten turistien silmissä.

– Kestävä luontomatkailu on maallemme merkittävä valttikortti. Siksi Luontopalvelujen rahoituksen lisääminen on välttämätöntä sekä matkailuelinkeinojen että luonnon hyvinvoinnin kannalta. Viimeistään seuraavan hallituksen on toteutettava ympäristöhallinnon korjauspaketti, jonka osana on laitettava kuntoon myös kansallispuistojen rahoitus, Liikanen sanoo.