Vihreät vaatii hallitusta korjaamaan lapsia eriarvoistavan politiikan

Vihreän liiton eduskuntaryhmän mielestä hallituksen eriarvoistava politiikka osuu erityisesti lapsiin.

– Tilannetta pitää korjata heti ensi viikon budjettiriihessä – ei vasta vaalien jälkeen, eduskuntaryhmä vaatii.

Vihreiden mukaan hallituksen edelleen voimassa olevat indeksileikkaukset perusturvaan koskettavat niitä noin 100 000 alaikäistä lasta, joiden vanhemmat ovat köyhiä ja elävät ainakin osittain sosiaaliturvan varassa.

– Hallitus on leikannut eniten juuri pienituloisimmilta ja sen politiikka osuu kipeästi köyhien perheiden lapsiin. Hallituksen köyhyyspaketti on silmänkääntötemppu. Se on vain kolmannes siitä, mitä indeksileikkaukset vievät köyhiltä ensi vuonna ja vain kymmenesosa siitä, mitä ne vievät köyhiltä koko hallituskaudella. Talouden kasvaessa hallitus kaivaa rahaa veronkevennyksiin, mutta ei indeksileikkausten perumiseen, sanoo vihreiden eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Heli Järvinen.

Vihreät haluaa tehdä perhevapaauudistuksen, joka parantaa äitien tasa-arvoa työelämässä ja isien mahdollisuutta osallistua lapsen arkeen sekä lisää valinnanvapautta.

– Keskusta ja kokoomus ovat julistaneet haluavansa tehdä perhevapaauudistuksen. Jos molemmat kerran kannattavat perhevapaiden uudistamista, missä viipyvät päätökset? Hallituksella olisi ollut monta mahdollisuutta toteuttaa tasa-arvoa työelämässä ja perheissä edistävä perhevapaauudistus. Vihreät ovat valmiita tekemään uudistuksen, jota hallitus ei ole saanut aikaan, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Vihreiden mielestä hallitus on romuttanut leikkauksillaan koulutuksen tasa-arvoa.

– Haluamme palauttaa kaikille lapsille tasa-arvoisen oikeiden varhaiskasvatukseen ja palauttaa ryhmäkoot ennalleen. Ammatilliseen koulutukseen on palautettava resursseja, jotta lähiopetusta voidaan järjestää riittävästi. Vihreät haluaa tehdä toisen asteen opinnoista aidosti maksutonta, jotta yhdenkään nuoren opinpolku jää varallisuudesta kiinni, sanoo vihreiden eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen.