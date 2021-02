Vihreät: Uusien verojen ja tukien oltava ilmastotekoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Emma Karin mukaan luonnon ja ilmaston on määritettävä rajat politiikalle.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari korosti puolueensa ryhmäpuheenvuorossa hallituksen politiikasta, että tulevien investointien, uusien verojen, tukien ja normien tulee olla ilmastotekoja.

– Luonnon ja ilmaston on määritettävä rajat tehdylle politiikalle. Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Me päätämme, miten rakennamme sen uudelleen. Kestämätön talous on uudistettava vihreäksi, Emma Kari sanoi.

Karin mukaan ilmastokriisiä ei torjuta yhdellä päätöksellä.

– Kevään puoliväliriihessä käymme läpi, kuinka pitkälle olemme päässeet polulla kohti hiilineutraalia Suomea. Me pidämme huolen siitä, että vielä puuttuvat askeleet otetaan, Kari painotti.

Hänen mukaansa koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan.

– Me päätämme, miten rakennamme sen uudelleen, Kari sanoi.

Uupumisesta uusi kansantauti

Karin mukaan yhä useampi jää sairauslomalle mielenterveyssyistä. Vihreät haluaa kääntää mielenterveysongelmien takia työelämästä tippuvien määrän selvään laskuun.

– Tavoitteena pitää olla mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrän puolittaminen. Tämä lisäisi työmarkkinoilla olevien ihmisten määrää lähes 10 000 henkilöllä. Se, jos jokin olisi kova työllisyystoimi. Työhyvinvoinnin, empatian ja työssä jaksamisen tulee olla työllisyyspolitiikan kovaa ydintä, Kari linjasi.

Hän sanoi, että jo ennen koronaa mielenterveyden ongelmat nousivat suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Uupumisesta on tullut uusi kansantauti. Erityisesti nuoret ja naiset näyttävät vetävän itsensä äärirajoille. Me olemme jo tehneet, ja tulemme tekemään, useita työllisyystoimia. Näiltä toimilta katoaa kuitenkin pohja, jos työelämässä olevat tippuvat kiihtyvällä tahdilla sieltä pois, Kari totesi.