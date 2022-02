Vihreät: Ukrainaa on tuettava päättäväisesti USA:n ja EU:n kanssa

Vihreiden ryhmyrin mukaan energiapolitiikalla on kytkös geopolitiikkaan, kun se rakentuu Kremlin riippuvuuden varaan.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne korostaa Ukrainan tukemisen tärkeyttä Venäjän sotilaallisten toimien vuoksi.

– Ukrainaa ja Ukrainan kansaa on tässä tilanteessa tuettava päättäväisesti. Ensimmäiset pakotteet on jo nähty, ja valmius vielä tuntuvampiin täytyy olla – keskeistä on tiivis yhteistyö Euroopan Unionin ja kumppanimaiden kuten Yhdysvaltojen kanssa. Talouspakotteilla on eittämättä hintansa, mutta perustavanlaatuisten arvojen ja turvallisuuden ei pidäkään olla myytävänä, Harjanne sanoi pitämässään ryhmäpuheenvuorossa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Länsimaat ovat tuominneet voimakkaasti Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet Venäjän tunnustettua Itä-Ukrainan separatistialueet.

Harjanne muistutti puheessaan, ettei Suomi ole ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan yksin.

– Suomen on pyrittävä rakentamaan rauhaa ja turvallisempaa maailmaa, pidettävä oma puolustuskyky kunnossa, vahvistettava EU:ta ja sen yhtenäisyyttä, tehtävä tiivistä monenkeskistä ja kahdenkeskistä yhteistyötä kumppanien ja kumppanimaiden kanssa ja vaalittava luottamusta yhteiskunnassa, Harjanne totesi eduskunnassa.

Turvallisuutta on hänen mukaansa tarkasteltava laajasti, ja siihen lukeutuu myös energiapolitiikka.

– Energiavirrat ovat keskeinen osa geopolitiikkaa, ja irtautuminen fossiilienergiasta auttaa sekä ilmastoa että geopoliittista asemaamme. Taloudellinen tai materiaalinen riippuvuus Kremlistä on riski kaikissa tapauksissa, myös ydinvoiman osalta, Harjanne sanoi.