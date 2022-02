Vihreät: Turvallisuus on taattava, muttei kansalaisoikeuksien kustannuksella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Atte Harjanteen mukaan vallan rajojen, vastuun ja valvonnan kanssa on oltava erittäin tarkkana.

– On pidettävä mielessä se, että tiedustelulainsäädännössä tasapainoillaan aina lopulta länsimaisen, avoimen demokratian perusperiaatteiden kanssa: vaa’an eri puolilla painavat yksityisyys ja turvallisuuden takaaminen, sanoi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne valtioneuvoston selonteosta tiedustelulainsäädännöstä.

Hänen mukaansa vallan rajojen, vastuun ja valvonnan kanssa on oltava erittäin tarkkana, erityisesti kun kyseessä ovat toiminnot, joita ei niiden luonteen takia voi täysin läpivalaista julkisuuteen.

Harjanne nosti esiin myös vihreiden edesmenneen kansanedustajan ja tietoyhteiskuntapolitiikan pioneerin Jyrki Kasvin työn merkitystä tiedustelulainsäädännön työstämisessä.

– On paikallaan kiittää edesmennyttä kansanedustaja Jyrki Kasvia aktiivisesta roolistaan nyt tarkasteltavan lainsäädännön parissa, erityisesti edellä mainitun turvallisuuden ja perusoikeuksien tasapainoilun suhteen.

– Jyrki ei ole enää keskuudessamme, mutta on tärkeää, että eduskunnasta löytyy nyt ja jatkossakin viisautta ja valveutuneisuutta seurata, miten tiedusteluun liittyviä valtuuksia käytetään ja varmistaa, että lainsäädäntöä edelleen kehitettäessä kansalais- ja perusoikeudet huomioidaan niiden vaatimalla vakavuudella, Harjanne sanoi

Hän korosti myös selonteon tuloksia koskien tiedonhankinnan parantumista uhkien torjumiseksi.

– Tiedustelua koskevan lainsäädännön keskeisin tavoite, kansallisen turvallisuuden parantaminen, on toteutunut, ja että tiedonhankinta kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista uhkista on uusien tiedustelutoimivaltuuksien myötä tehostunut. Tämä on tietysti hyvä asia, Harjanne totesi.

Hänen mukaansa keskeisenä johtopäätöksenä nousee myös tarve varmistaa lainsäädännön ajantasaisuus.

– Nopeasti muuttuvassa maailmassa ei tällaisesta lainsäädännöstä tule täysin valmista varmaan koskaan. Edessä onkin mainittua kansallisen turvallisuuden varmistamisen ja perusoikeuksien ja vapauksien välistä punnintaa jatkossakin. Turvallisuus on taattava, muttei kohtuuttomasti kansalaisoikeuksien kustannuksella, summasi Harjanne.