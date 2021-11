”Vihreät toimivat kuin vieraan vallan hyödylliset hölmöt”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen on tuotava turvallisuuslait kiireesti eduskuntaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan hallituksen vihreiden vastuuministerien linja on ollut rajakysymyksessä poikkeuksellisen sekava.

Hänen mukaansa välikysymys hallituksen toimista uusien turvallisuuslakien valmistelemiseksi hybriditoimien torjumiseksi on isänmaan edun sanelema.

– Suomen on kyettävä sulkemaan raja myös turvapaikanhaulta, jos Suomi joutuisi vastaavanlaisen hybriditoiminnan kohteeksi kuin nyt Puola ja Liettua. Hallituksen on korkea aika lopettaa selittely, opposition syyttely ja venkoilu ja tuoda turvallisuuslait kiireesti eduskuntaan, Vestman vaatii tiedotteessa.

Hänen mukaansa sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kommentoi tiedotustilaisuudessa päivällä, että kotimainen keskustelu on lähtenyt sen tyyppisille urille, että hybridivaikuttamisen tavoitteita olisi saavutettu, viitaten opposition välikysymykseen: ”Tuntuu, että osittain hybridivaikuttamisella on jo saavutettu niitä tavoitteita, että aiheutetaan kotimaassa hämmennystä”.

Vestmanin mukaan myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on pyrkinyt hyssyttelemään viranomaisten toimivaltuuksien puutteita todeten, ettei ”kannata hirveästi huudella maailmalle, että meillä pykälissä on vaikka aukkoja joissakin kohdissa”. (Yle 13.11.)

– Jos joku pelaa Valko-Venäjän ja Venäjän pelikirjan mukaan, niin vihreät, jotka vaikuttavat kuin vieraan vallan hyödyllisiltä hölmöiltä. Vihreillä ministereillä olisi ollut mahdollisuus osoittaa ryhtiä ja sanoa selkeästi, että kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna raja suljetaan myös turvapaikanhaulta, ja lait pistetään kiireesti hyvän sään aikana kuntoon, Vestman sanoo.

– Mutta nämä ideologiansa sokaisemat eivät tähän näytä kykenevän. Ajatteleeko joku tosissaan, ettei rajan takana tunnettaisi Suomen valmiuslain sekä raja- ja turvapaikkalainsäädännön aukkoja?

Vestmanin mukaan ulkoministeri Haavisto on todennut, ettei näe välitöntä tarvetta lainmuutoksille. Toisaalta ulkoministeri on viitannut siihen, että Suomi toimisi raja-asiassa tarvittaessa ilman voimassa olevia lakeja.

– Vihreät ministerit ovat joka tapauksessa selvästi sanoneet, että raja pidettäisiin turvapaikanhaulle auki, Vestman toteaa.

– Vihreiden vastuuministerien linja on ollut sekaisin kuin seinäkello. Yhtäältä vedotaan ihmisoikeuksiin, toisaalta ollaan valmiimpia toimimaan ilman lakeja kuin laittamaan turvallisuuslait rehellisesti kuntoon. Vihreille ylitsepääsemättömän vaikeata näyttää olevan asettaa isänmaan etu naiivin ideologiansa edelle – jopa kansallisen turvallisuuden kysymyksissä, Vestman katsoo.

”Kokoomus luottaa Suomen viranomaisiin”

Vestman viittaa ministeri Mikkoseen, jonka mukaan häntä ”hämmästyttää se, että välikysymyksen kautta halutaan julkiseen keskusteluun tuoda sellaisia kansallisen turvallisuuden kysymyksiä, jotka eivät kuulu julkiseen keskusteluun” (tiedotustilaisuus 19.11).

Vestmanin mukaan eduskunnassa käsittelyssä olevassa laajamittaista maahantuloa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 162/2021 vp) on todettu suoraan: ”Valmistelua ei ole tehty laajamittaisen maahantulon isosta kokonaisuudesta, eikä laajamittaista maahantuloa näin ollen ole esityksessä käsitelty laajemmin sisäisen turvallisuuden, rajaturvallisuuden tai valtiollisen hybridivaikuttamisen näkökulmasta taikka valmiuslain näkökulmasta”.

– Me kokoomuksessa luotamme Suomen viranomaisiin ja viranomaisten varautumiseen, mutta emme vihreisiin vastuuministereihin. Se, ettei turvallisuuslakien valmistelua ole tehty laajamittaisen maahantulon isosta kokonaisuudesta, ei ole mielipidekysymys. Tämähän todetaan suoraan hallituksen omassa esityksessä. Minkä takia muut hallituspuolueet sallivat sen, että vihreät ministerit pitävät koko valtiojohtoa panttivankina pullikoiden uusia turvallisuuslakeja vastaan, Vestman sanoo.

Valko-Venäjän toiminta, jossa uusia siirtolaisia tuodaan maahan työnnettäväksi Puolan rajan yli, on viime päivinä vaikeutunut, kun Turkin Turkish Airlines on EU:n pakotteiden uhkaamana lopettanut lennot Minskiin ja Irak on aloittanut palautuslennot halukkaille kansalaisilleen.

– Jos Puola olisi avannut rajansa asylum-vaatimuksista, siirtolaisilla ei olisi mitään insentiiviä palata kotimaihinsa. Rajan sulkeminen on ainoa mahdollinen vastaus turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön. Kova vastaus on myös inhimillinen vastaus: Jos raja avaa, tulijoiden virta ei lopu ja raja-alueen humanitaarinen kriisi laajenisi, Vestman arvioi.