Vihreät: Suomen pyydettävä anteeksi pakkosterilisaatiota

Vihreiden mielestä Suomen valtion tulee maksaa myös korvausta pakkosteriloiduille.

Vihreiden puoluevaltuusto kokoontui Turussa tänään 1. joulukuuta. Puolueen laatimassa translakikannanotossa vaaditaan, että Suomen valtion tulee pyytää anteeksi sukupuolen korjausleikkauksen yhteydessä pakkosteriloiduilta ja maksaa näille korvauksia.

– Pakkosteriloiminen on törkeä ihmisoikeusloukkaus, joka loukkaa ihmisen fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Suomen valtion on pyydettävä anteeksi niiltä, joilta on sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä vaadittu lisääntymiskyvyttömyyttä, sekä muilta pakkosteriloiduiksi tulleilta. Samalla on nimitettävä asiantuntijaryhmä selvittämään korvauksia kaikille tämän rakenteellisen väkivallan uhreille, sanoo vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén.

Puolue vetoaa Ruotsin esimerkkiin. Ruotsissa sukupuolenkorjausleikkauksen yhteydessä tehtävästä pakkosterilisaatioista luovuttiin vuonna 2014 ja korvausten hakeminen tehtiin mahdolliseksi 2016.

Vihreät haluaa ottaa myös alaikäiset huomioon ajamassaan translakiuudistuksessa.

– Hallitusohjelmaan kirjatun translain uudistamisen tarkoitus on monien epäkohtien korjaaminen, joista keskeisin on lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksen poistaminen. Kirjauksessa on kuitenkin traaginen puute: Sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi mahdollista ainoastaan täysi-ikäisille, sanoo kannanottoa valmistellut Kati Juva.

Puolue on huolissaan sukupuolen määrittelystä, ja vaatii sukupuolen korjaamisen juridisen ja lääketieteellisen prosessin erottamista toisistaan. Vihreiden mielestä juridisen sukupuolen pitäisi voida vaihtaa vain pelkällä ilmoituksella.

– Transnuorille ja -lapsille olisi tärkeää saada elää oikeaksi koetussa sukupuolessaan ilman, että väärä sukupuolimerkintä aiheuttaa sekaannusta esimerkiksi harrastuksissa tai matkakortissa. Edellytämme, että jo 15-vuotias saa korjata juridisen sukupuolensa ja tarvittaessa sitäkin nuorempi vanhempiensa luvalla, vaatii Juva.