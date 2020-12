Vihreät: Sote-rakenneuudistukseen on tartuttava rohkeudella

Noora Koposen mukaan olennaista on osallistaa ja kuulla palveluiden tuottajia ja henkilöstöä.

Vihreiden eduskuntaryhmän mukaan sote-rakenneuudistukseen on tartuttava rohkeudella ja kunnianhimolla, mutta myös kyvyllä ja halulla kuulla palveluiden käyttäjiä, tuottajia ja henkilöstöä.

– Harva rakenne kiinnittyy ihmiseen yhtä vahvasti kuin sote. Kuitenkin puheissamme tuntuu välillä unohtuvan, että sote on muutakin, ja itse asiassa paljon enemmän, kuin terveysasemaverkosto, johon hakeudumme hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on turvata ihmisen terveys, hyvinvointi ja elämä. Voidaan sanoa, että ilman toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita ei ole hyvinvointivaltiota, vihreiden ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Noora Koponen sanoi eduskunnassa.

Koposen mukaan sote-rakenneuudistusta tehdessä yksi ydinkysymys on se, kuinka hoitojonot saadaan purettua. Hänen mukaansa soten rajalliset resurssit on jaettava yhdenvertaisesti, ei tasapäistäen. Uudistuksen keskellä olennaista on myös osallistaa ja kuulla palveluiden tuottajia ja henkilöstöä.

– Henkilöstö on joukko ihmisiä, jotka ovat joka päivä vastuussa meidän hyvinvoinnistamme. Nämä työntekijät ovat koko soten perusta ja kivijalka, ja siksi heidän jaksamisensa ja hyvinvointinsa on varmistettava jatkossa, Koponen sanoi.

Koposen mukaan puhuttaessa valtavasta uudistuksesta on epärealistista olettaa, että se olisi syntyessään valmis. Hänen mukaansa sote-rakenneuudistuksen työstäminen eduskunnassa alkaa vasta nyt.

– Uutta rakentaessa meillä on mahdollisuus korjata se, mikä ei toimi ja muuttaa järjestelmää toimimaan niin, että apua saa silloin, kun sille on tarve. On aika lakata miettimästä sitä, miten kynnyksiä eri palveluiden välillä ja ihmisen elämässä voitaisiin madaltaa. Sen sijaan on aika miettiä sitä, miten ne voitaisiin poistaa, Koponen maailaili.