Vihreät ratkaisevat puheenjohtajan porukalla – ”Tilanne on yhdistänyt meitä”

Ville Niinistön mukaan vastuullista on, että kukaan keskeisistä henkilöistä ei kieltäydy puheenjohtajuudesta.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kertoo, että eduskuntaryhmä kävi tänään kokouksessaan laajan ja monipolvisen keskustelun puoluetta kohdanneesta tilanteesta. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kertoi eilen väistyvänsä puheenjohtajan paikalta.

– Lähinnä keskityimme muodostamaan yhteistä tilannekuvaa. Tiukalla aikataululla mennään ja yhdessä jatkamme keskustelua siitä, miten saadaan palaset loksahtamaan paikalleen, että saadaan puheenjohtaja valittua, Olli-Poika Parviainen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Valinnan tekee vihreiden puoluevaltuuskunta reilun viikon kuluttua 3. marraskuuta.

– Tulevan puheenjohtajan ensimmäinen tehtävä on johdattaa meidät vaaleihin ja toivottavasti vaalivoittoon.

Parviaisen mukaan kukaan ei eduskuntaryhmän kokouksessa ilmoittautunut vielä puheenjohtajakisaan. Hänen mukaansa eduskuntaryhmä pyrkii muodostamaan puheenjohtajasta yhtenäisen käsityksen, eikä ryhmän sisällä ole jännitteitä.

Vihreät pyrkivät palauttamaan luottamuksen puolueeseen

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö sanoi eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, että eduskuntaryhmän sisällä ja huomenna puoluehallituksen kanssa käydään keskustelu siitä, että ratkaisu tehdään porukalla.

– Tilanne on yhdistänyt meitä. Meidän eduskuntaryhmä on nyt tiiviimpi kuin kertaakaan sinä aikana, kun olen ollut eduskunnassa. Tunne on vahvasti se, että tämä handlataan (käsitellään) nyt yhdessä, Ville Niinistö kertoi eduskunnassa.

Niinistön mukaan on tärkeää muistaa se, että nyt vihreillä on mahdollisuus löytää ratkaisu, jolla mennä kohti vaaleja.

– Jätetään epäselvä tilanne taakse ja noustaan vastaamaan siihen odotukseen, joka ihmisillä on vihreistä.

Niinistö muistutti, että vihreiden kannatus on noussut kolmanneksella gallupeissa tällä vaalikaudella. Hän kertoi saavansa suomalaisilta palautetta, että monet sanovat vihreiden olleen se ääni, joka puhuu koulutuksen, ympäristön, pitkän aikavälin kestävyyden ja eriarvoisuuden torjunnan puolesta.

– Nyt se ratkaisu, jota meidän on etsittävä, on oltava sellainen, että se luottamus palautuu.

Niinistö: Vastuullista on, ettei kukaan kieltäydy

Niinistöltä kysyttiin, onko hän itse käytettävissä puheenjohtajaksi.

– Mielestäni tässä tilanteessa on vastuullista, että kukaan keskeisistä henkilöistä, joiden nimi on pyörinyt esillä, jotka voisivat olla varteenotettavia vaihtoehtoja, ei kieltäydy, vaan porukalla ensiksi puhutaan. Sen enempää ei kannata tässä vaiheessa sanoa.

Niinistö sanoi, että voidaan pohtia sellaista vaihtoehtoa, että valintaan henkilö, jolla mennään ensi kesän puoluekokoukseen ja ajatellaan valittavan puheenjohtajan vetävän vaalit.

– Siinä olisi vahva puheenjohtaja vaalikeskusteluissa eli tällainen konkarivaihtoehto. Siinä on useita nimiä pyörinyt.

Niinistön mukaan toinen vaihtoehto on, että valitaan henkilö sillä tavoitteella, että hän voisi olla puheenjohtaja pidemmän aikaan.

– Tämä on nyt joukkueratkaisu. Tätä ei kukaan yksittäinen henkilö ratkaisua suuntaan tai toiseen sanele. Meillä on nyt hyvä sisäinen yhteishenki.

Ohisalo: Viikkoa aikaa pohtia, ei ole paniikkia

Vihreiden puheenjohtajan sijaisena tällä hetkellä toimiva Maria Ohisalo sanoo, ettei hän ole tehnyt vielä ratkaisua puheenjohtajuudesta suuntaan eikä toiseen.

– Meillä on tässä yli viikko aikaa pohtia porukalla. Ei ole sinänsä mitään paniikkia, Ohisalo sanoi eduskunnassa.

Hän antaa kuitenkin ymmärtää, että häntä on pyydetty puheenjohtajaehdokkaaksi.

– Olette ehkä huomanneet jostain, että on saatettu pyytää.

Ohisalon mielestä on hyvä, että vihreissä on useita henkilöitä, joiden nimi pyörii puheenjohtajaspekulaatioissa.

– Totta kai tässä jokainen, jonka nimi nyt pyörii näissä keskusteluissa, pohtii sitä, millainen homma on kyseessä ja miten saadaan koko puolue tässä nyt yhdessä nostettua. Ihan jokaisen intresseissä on, että vihreät lähtevät nousuun ja vaalivoittoon, Ohisalo sanoi.