Vihreät: Päättäväisiä ja nopeita toimia jatkettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tänä syksynä on Maria Ohisalon mukaan tehtävä ratkaisuja ensi vuotta ja pidempääkin silmällä pitäen.

Vihreiden hallitusryhmän kesäkokouksessa maanantaina Lahdessa käsiteltiin politiikan syksyä ja keinoja saattaa Suomi ekologisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle.

– Viime kevät osoitti koronapandemian kohdalla, että Suomi ja koko ihmiskunta kykenevät päättäväisiin ja nopeisiin toimiin. Niitä on jatkettava muidenkin aikamme isojen kysymysten suhteen, Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo muistuttaa tiedotteessa.

Hallitus on Ohisalon mukaan antanut suomalaisille kaksi suurta lupausta. Ne ovat ilmastonmuutoksen torjuminen ja uusien työpaikkojen luominen. Hallitus on sitoutunut myös siihen, että 2030-luvulle tultaessa talous on kestävällä pohjalla.

– Tänä syksynä on tehtävä ratkaisuja sekä ensi vuotta että pidemmän tähtäimen kestävyyttä silmällä pitäen. Yhteiskunnan haasteet eivät ratkea yhden hallituskauden aikana, mutta tällä hallituskaudella on tehtävä niin paljon kuin mahdollista ja luotava selkeä polku tulevaisuuteen, Ohisalo toteaa.

Esimerkiksi köyhyyden vähentäminen vaatii hänen mukaansa aiempaa selkeämpiä tavoitteita. Lisäksi ympäristölle haitallisista tuista on päästävä eroon 2030-luvulle tultaessa joko suorilla leikkauksilla tai uudelleenohjaamalla tuet hiilineutraaliutta tukevaan suuntaan.

Vihreiden keinot ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjumiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi jakautuvat Ohisalon mukaan viiteen kokonaisuuteen. Nämä ovat ympäristölle haitallisten tukien karsiminen, liikenteen päästöjen vähentäminen, köyhyyden puolittaminen, koulutusasteen nostaminen sekä työurien pidentäminen ja työvoiman lisääminen.