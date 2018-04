Vihreät jälleen Suomen MM-rallin kimpussa

Neste Rallin markkinointisopimus yritettiin saada hylättyä.

Keski-Suomen maakuntahallitus käsitteli perjantaina 40 miljoonan euron suuruista Neste Rally Finlandin markkinointiyhteistyösopimus. Kyse on rallin 2018 maailmanmestaruusosakilpailusta, joka on ajettu vuodesta 1951 asti myös nimillä Suomen ralli, Jyväskylän Suurajot, Rally of the Thousand Lakes, 1000 Lakes Rally ja Neste Oil Rally Finland.

Maakuntahallituksen vihreä varapuheenjohtaja esitti sopimuksen hylkäämistä. Hänen esityksensä hävisi äänin 9-3.

Vuosi sitten silloinen vihreiden tuleva jyväskyläläinen puheenjohtaja Touko Aalto vakuutti, että vihreät eivät vaadi Jyväskylän luopumista MM-rallista.

– Harmi homma. Tuo Vihreiden venkoilu @RallyFinland :ia vastaan ei tunnu loppuvan. Pienellä panostuksella saamme 15 miljoonaa jäämään alueellemme ja imagohyödyt ovat poikkeuksellisen huikeat. Ralli on meille eduksi. Jotkut ei vaan ymmärrä, kokoomuksen jyväskyläläinen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo twiittaa nyt.

– @RallyFinland on minulle pyhä asia, kuten kymmenille ellei sadoille tuhansille muillekin. Kukaan tai mikään ei vie sitä pois Jyväskylästä.

Harmi homma. Tuo Vihreiden venkoilu @RallyFinland :ia vastaan ei tunnu loppuvan. Pienellä panostuksella saamme 15 miljoonaa jäämään alueellemme ja imagohyödyt ovat poikkeuksellisen huikeat. Ralli on meille eduksi. Jotkut ei vaan ymmärrä. 😕 https://t.co/rG4pbe5iN3 — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) April 27, 2018