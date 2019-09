”Vihreät osoittivat mieltään vihreää ministeriä vastaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mielestä ilmastotekoja vaatineet ovat tyytymättömiä nykyhallitukseen.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan otsikolla Nuoret vaativat Ilmastotekoja NYT! – Vihreät osoittivat mieltään Rinteen hallitusta ja Vihreää ilmastoministeri Krista Mikkosta vastaan?.

Heinonen viittaa mielenosoitukseen ”eduskunnan edessä ja portailla Antti Rinteen (sd.) hallituksen ilmastopolitiikalle”.

– He olivat Rinteen ja SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, keskustan ja RKP:n toimiin tyytymättömiä. Moni tunsi itsensä myös edellisen mielenosoituksen ja sen jälkeen olleiden eduskuntavaalien ja hallitusneuvotteluiden jälkeen petetyiksi, Timo Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa erikoiseksi mielenosoituksen tekikin se, että hallituksen ”ilmastopolitiikasta vastaavat vihreät olivat nuorten muka rinnalla vaatimassa tehokkaampia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi”.

– Kyllä, siis puolue, joka on nyt itse vastuussa maamme ilmastopolitiikasta ja puolue, jolla on myös erityinen ilmastoministerin salkku. Vihreät ovat siis nyt mukana Rinteen hallituksessa ja ympäristö- ja ilmastoministerinä on nimenomaan vihreiden Krista Mikkonen, Heinonen katsoo.

– Siis kyllä! Vihreät osoittamassa mieltä omaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaansa ja omaa ilmastoministeriä Krista Mikkosta vastaan? Tähän ei kyllä pysty mikään muu puolue, kuin vihreät. Ja falskia se onkin. Heillä olisi kaikki valta ja keinot käytettävissä hallituksen ympäristön ja ilmastoasioiden vastuupuolueena, mutta teot ovat olleet lähinnä hallituksessakin kauniita sanoja ja kovia tavoitteita paperilla ja teot, niin onko niitä edes?

Timo Heinosen mukaan toisena erikoisuutena vihreiden menosta voi mainita maahanmuuttopolitiikan.

– Vihreillä on ollutkin aikamoista kauniiden puheiden jälkeistä krapulaa nyt vallankahvassa. …Vihreäthän vaativat nimittäin vielä oppositiossa myös turvapaikkaa hakeneiden pakkopalautusten keskeyttämistä. Nyt hallitukseen ja jopa vastuuministeriksi noustuaan vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo sanoo ja toimii (IS 27.9.2019) toisin kuin edeltäjänsä Ville Niinistö ja Touko Aalto vaativat puheissaan, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Ohisalon mukaan ”palautusprosessi on ylipäätään oleellinen osa turvapaikkaprosessia” ja niinhän se onkin. Mutta oppositiossa vielä Ville Niinistö ja Aaltohan vaativat juuri palautusten keskeyttämistä ja niin teki myös vasemmistoliiton Li Andersson, joka hänkin nyt tukee Rinteen hallituksen jatkamaa palautuspolitiikkaa.

– Näin siis toimivat pesunkestävät vihreät populistit.

Tuhannet nuoret osoittivat tänään mieltään ilmaston puolesta ympäri Suomea. Tunnelma eduskuntatalon edustalla oli huolestunut, mutta myös toivoa on! Suomen on otettava kaikki keinot käyttöön ilmaston puolesta. #ilmastolakko pic.twitter.com/8Q5Ek1e0QK — Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) September 27, 2019

Minusta lasten ja nuorten motiiveja ei ole syytä epäillä. Ylivoimaisesti suurin syy osallistua #ilmastolakko'on on huoli maapallon tulevaisuudesta. Ratkaisuun tarvitaan poliittisia päätöksiä Suomessa, mutta erityisesti maailmalla. Täysi tuki tiukemmalle ilmastopolitiikalle. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) September 27, 2019