Vihreät: On puolustettava maapallon pitämistä elinkelpoisena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iiris Suomelan mukaan kaiken on muututtava, sillä kuolleella planeetalla ei ole sen koommin velkakelloja kuin hyvinvointivaltiotakaan.

– On hienoa, että Suomi ja pääministeri (Sanna) Marinin (sd.) hallitus niittävät mainetta maailmalla. Olennaisinta kuitenkin on, että tämä edelläkävijyys näkyy rohkeutena tarttua käytännön toimiin. Tarvitaan uskallusta tunnistaa epäkohtia ja puuttua niihin, vaikka se vaatisi erittäin epämiellyttävien asioiden tuomista julki, kansanedustaja Iiris Suomela totesi vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa hallituksen budjettiesityksestä vuodelle 2020.

Hänen mukaansa sukupuolittunut väkivalta on yksi Suomen suurimmista ongelmista, jonka kitkeminen on yksi tämän hallituksen kärkitavoitteista.

– Teemme seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksen ja merkittävät lisäpanostukset palveluihin. Turvakoteja ja seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksia perustetaan tällä hallituskaudella ennätystahtiin, Suomela sanoi.

Hänen mukaansa väkivaltaan puuttumisen lisäksi yhdenvertaisuus näkyy hallitusohjelmassa muun muassa perhevapaauudistuksen, varhaiskasvatuspanostusten sekä ihmisoikeustyön rahoituksen vahvistamisen kautta.

– Samalla hallitus rakentaa hiilineutraalia hyvinvointivaltiota yhteensä kahden miljardin euron ilmastotoimilla. Panostusten päälinjat kuvataan valtiovarainvaliokunnan tuoreessa budjettimietinnössä.

Suomelan mielestä viime viikon surullisenkuuluisaksi kääntynyt Madridin ilmastokokous vain vahvistaa Suomen ja Euroopan merkitystä ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

– Kun suurvaltojen johto kääntyy kohti itsekästä ja lyhytnäköistä oikeistopopulismia, meidän on noustava entistä vahvemmaksi vastavoimaksi puolustamaan maapallon pitämistä elinkelpoisena. Me emme saa antaa tämän maailman bolsanarojen ja trumpien tuhota lasten tulevaisuutta, Suomela sanoi.

Hänen mukaansa ilmastotoimilla on kiire nimenomaan lasten ja nuorten tulevaisuuden tähden.

– Nyt on kiire varmistaa, että maapallo on elinkelpoinen vielä 40 vuoden kuluttua – silloin, kun tänä syksynä koulun aloittaneet lapset yltävät eduskunnan keski-ikään eli 47 ikävuoteen. Maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen ei tapahdu helposti, hätäisesti tai ilmaiseksi, mutta silti se on tehtävä, Suomela sanoi.