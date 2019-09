Vihreät: On löydettävä paljon uusia ilmastotoimia

Puolueen mukaan on löydettävä jo ensi vuonna paljon uusia tekoja.

– Ilmastonmuutos on aikamme vakavin uhka luonnolle ja ihmiselle. Maailmalla merenpinnan nousu uhkaa kokonaisten saarivaltioiden olemassaoloa. Hallitusten välisen ilmastopaneelin juuri julkaistu raportti antaa painavan muistutuksen siitä, miksi päästöt on nopeasti käännettävä laskuun kohti 1,5 asteen tavoitetta, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan IPCC:n raportti vahvistaa entisestään Suomen hiilineutraaliustavoitteen tärkeyttä.

– Budjettiriihessä tehtyjen päätösten lisäksi on löydettävä paljon uusia ilmastotoimia jo tulevana vuonna. Hiilineutraalius 2035 on hallituksen keskeisimpiä tavoitteita. Ensi vuosi on monella tapaa ratkaiseva hallituksen ilmastopolitiikan kannalta. Merkittävät päätökset päästöjen leikkaamiseksi on saatava silloin aikaiseksi, Ohisalo sanoo.

Mikkosen mukaan valmistelu Suomen saamiseksi riittävän jyrkälle päästövähennyspolulle on käynnissä. Selvitykset sektorikohtaisista päästövähennystarpeista ja -mahdollisuuksista ovat käynnissä.

– Ensi vuonna hallituksen käsiteltäväksi tulee muun muassa energiaverotuksen kokonaisuudistus ja ympäristö- ja ilmastohaitallisten tukien karsiminen. Lisäksi ilmastolain uudistus valmistellaan. Päästöjen vähentäminen riittävän nopeasti vaatii laajoja muutoksia. Hallituksen tulee perata niin päästöjä lisäävät tuet kuin keinot vähäpäästöisten ratkaisujen tukemiseen, Mikkonen listaa.