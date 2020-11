Vihreät nuoret: Maanpuolustuksen pakko on ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorisojärjestö vaatii vapaaehtoista asevelvollisuutta ja palveluksesta kieltäytymisen jäämistä rangaistuksetta.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden viikonvaihteen liittokokouksen kannanottoluonnoksen otsikko kuuluu ”Asepalvelus uudistettava vapaaehtoiseksi ja syrjimättömäksi”.

– Vihreät nuoret vaatii liittokokouksessaan suomalaisen asepalveluksen kehittämistä vapaaehtoisuuteen ja sukupuolien yhdenvertaiseen kohteluun perustuvaksi. Vihreiden nuorten uudessa asepalvelusmallissa esitetään keinoja, joilla asepalvelus uudistetaan vastaamaan nykyaikaa. Moniin vihreiden nuorten mallin uudistuksiin voidaan nykytilanteessa siirtyä nopeallakin aikataululla, luonnoksessa todetaan.

Kannanoton mukaan ”nykyjärjestelmän tapa pakottaa osa kansalaisista osallistumaan sotilaalliseen maanpuolustukseen on hyvin ongelmallinen. Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa myös maanpuolustusratkaisun on perustuttava vapaaseen tahtoon ja oltava ihmisoikeuksia kunnioittava. Suomi on saanut useita huomautuksia ihmisoikeusjärjestöiltä totaalikieltäytyjien vankeustuomioista”.

Vihreiden nuorten asepalvelusmallissa ”valikoivat kutsunnat ulotetaan koko ikäluokkaan, jolloin kutsuntavelvollisuus tarkoittaisi käytännössä ennakkotietolomakkeen täyttämistä. Palveluksesta olisi mahdollista kieltäytyä jo tässä vaiheessa.”

”Oppivelvollisuuden laajetessa toiselle asteelle pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla sukupuoleen tai taustaan katsomatta on saatavilla ajantasainen tieto asepalvelusta koskevien päätösten tueksi”, luonnoksessa todetaan.