Vihreät nuoret: Jäämeren rata on hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorisojärjestön mukaan projektista hyötyisi lähinnä kaivosteollisuus.

Vihreät nuoret vaatii hallitusta lopettamaan Jäämeren radan suunnittelun. Järjestön mukaan ratahanke uhkaisi arktista luontoa, saamelaisten kulttuuria ja perinteisiä elinkeinoja.

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela pitää radan ympäristöhaittoja moninkertaisina verrattuna radan hyötyyn tai tarpeellisuuteen. Hän huomauttaa, että rata tulee väistämättä kulkemaan tärkeiden luonnonsuojelualueiden läpi.

– Lapin luontoa ei tule nähdä vain raaka-ainevarastona. Jäämeren radasta hyötyy lähinnä luontoa tuhoava kaivosteollisuus. Liikenneministeriön teettämä konsulttiselvitys on paljastanut, että hanke on taloudellisesti kannattamaton. Radan hinta Suomelle tulisi alustavan arvion mukaan olemaan noin kolme miljardia euroa, Suomela toteaa tiedotteessa.

– Ilmastonmuutoksen kiihdyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden tuhoamisen sijaan meidän tulee pyrkiä hidastamaan haitallista kehitystä. Pohjoiset havumetsät ovat valtamerten jälkeen maailman toiseksi suurin hiilivarasto. Laajat hakkuut ja niiden lisääminen mittavien teollisuusinvestointien vuoksi on erittäin haitallista pohjoisille metsille, joiden uudistuminen on hidasta, nuorisojärjestön toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen sanoo.

Suomelan mukaan projektia ei ole suunniteltu paikallisväestöä kuunnellen tai paikallisia varten. Saamenmaan lävistävä infrastruktuurihanke muuttaisi paikallisten elämää ja vaikeuttaisi nykyisiä elinkeinoja etenkin saamelaisten osalta.

– Jäämeren rata -hanke rikkoo Suomen perustuslain saamelaisille takaamaa oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten kuuleminen prosessissa on ollut heikkoa ja esimerkiksi tulkkauksessa on ollut puutteita. Lisäksi hanke loukkaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja on ristiriidassa YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, Suomela sanoo.

Sivosen mukaan hallituksen tulisi ensisijaisesti nopeuttaa pääradan junayhteyksiä ja selvittää Helsinki-Tallinna-tunnelia, joka toteutuessaan loisi vaihtoehdon lentomatkailulle Eurooppaan.