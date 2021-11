Vihreät nuoret: Emme ole tyytyväisiä Sanna Marinin hallitukseen

Nuorisojärjestö väläyttää vihreiden lähtöä hallituksesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimet eivät vakuuta Vihreitä nuoria.

– Vihreät on tällä hetkellä hallituksessa, ja minä en ole tyytyväinen siihen, kuinka meille tärkeät tavoitteet ovat edistyneet Marinin hallituksessa. Translain uudistusta yritetään lykätä, metsät halutaan hakata nurin ja karjalan kielen asemaa ei aidosti olla parantamassa, totesi puheenjohtaja Peppi Seppälä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton liittokokouksessa Oulussa.

Vihreiden nuorten mukaan hallituskumppanit eivät pidä kiinni sovituista asioista.

– Hallitusvastuu on iso, ja monet vihreille tärkeät kysymykset ovat edenneet. Kuitenkin näin Vihreiden nuorten puheenjohtajana on jatkuvasti sellainen olo, että keskusta kävelee demareiden tuella jatkuvasti vihreiden yli, eikä kunnioita yhteisesti sovittuja linjoja. Jos demareilla on halua olla jatkossakin vihreiden kanssa yhteisessä hallituksessa, niin keskustan tukemisen haitallisessa ilmastopolitiikassa ja tunkkaisessa ihmisoikeuspolitiikassa on loputtava, vaati väistyvä puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

– Tämän hallituksen plussat ja miinukset tullaan mittaamaan tulevana keväänä, kun hallituksen ilmastotavoitteiden vaikutukset arvioidaan ilmastopaneelissa. Jos ja kun ne todetaan riittämättömiksi, hallituksen tulee löytää ne riittävät toimet, joilla Suomesta saadaan hiilineutraali hyvinvointivaltio vuoteen 2035 mennessä. Jos Marinin hallitus epäonnistuu noudattamaan omaa hallitusohjelmaansa, ei vihreille jää juurikaan syitä jäädä hallitukseen.

Vihreissä nuorissa valmistaudutaan innokkaasti tammikuun aluevaaleihin. Nuorisojärjestöstä korostetaan, että aluevaalit ovat feministiset vaalit.

– Yksi paikka edistää feminististä politiikkaa on aluevaalit. Missään muissa vaaleissa ei keskitytä näin tiiviisti palveluihin. Vihreät hyvinvointialueet keskittyvät ennaltaehkäisyyn sekä siihen, että jokainen saa tarvitsemaan hoitoa tulotasosta, taustasta ja postinumerosta riippumatta. Tämä ei tällä hetkellä toteudu, sillä meillä on monia syrjiviä rakenteita myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos et saa edes terveydenhuoltoa, et elä hyvinvointivaltiossa, totesi puheenjohtaja Peppi Seppälä.