Vihreät luopuisi kokonaan fossiilisista polttoaineista

Vihreät esittelivät aikataulun Suomen irtautumiselle fossiilisista polttoaineista eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa.

– Kulunut hellekesä metsäpaloineen ja sinilevälauttoineen on herättänyt ihmiset ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Meillä on edessämme valinta: Joko muutamme tapamme tuottaa energiaa, liikkua, asua ja kuluttaa tai sitten romutamme perustan, jolle hyvinvointimme ja yhteiskuntamme on rakennettu. Seuraavilla sukupolvilla ei ole enää mahdollisuutta valita. Ilmastokriisi on torjuttava nyt, sanoo vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

Hänen mielestään eduskuntavaaleista on tehtävä ilmastovaalit.

– Suomalaiset ansaitsevat tietää, kuinka kunnianhimoisiin ilmastotoimiin puolueet sitoutuvat. Ihmisten huoli ilmastonmuutoksen etenemisestä kasvaa, ja samalla kasvavat vaatimukset konkreettisista poliittisista päätöksistä. Vihreät haastaa muut puolueet esittämään keinonsa, joilla ilmastonmuutosta hillitään heti seuraavalla hallituskaudella, Aalto sanoo.

Vihreän liiton mielestä fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava askel kerrallaan sekä lämmön- että sähköntuotannossa.

– On tähdättävä siihen, että kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö loppuu 2020-luvun aikana ja maakaasun 2030-luvulla. Suomi nojaa edelleen voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin energiantuotannossa, liikenteessä ja lämmityksessä. Seuraavan hallituksen tehtävänä on luoda uskottava suunnitelma sille, kuinka tämä riippuvuus katkaistaan. Tarvitsemme tiekartan, jolla tehdään hiilineutraali Suomi vuoteen 2040 mennessä, vihreän liiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan meillä joka vuosi noin miljardin euron verotuilla. Se on kolminkertaisesti sen, mitä osoitamme uusiutuvalle energialle.